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Dünyaca ünlü sahilde cankurtaranlar ’369’ kişiyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Antalya’da dünyaca ünlü 7 kilometrelik Konyaaltı ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda görev yapan 50 cankurtaran yoğun turizm sezonunda 369 boğulma vakasına müdahale etti.Turizm kenti Antalya’da, yılda yerli ve yabancı milyonlarca turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde sezonun kapanmasına sayılı günler kaldı.

Antalya’da dünyaca ünlü 7 kilometrelik Konyaaltı ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda görev yapan 50 cankurtaran yoğun turizm sezonunda 369 boğulma vakasına müdahale etti.
Turizm kenti Antalya’da, yılda yerli ve yabancı milyonlarca turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde sezonun kapanmasına sayılı günler kaldı. Günde 100 bin kişinin geldiği 7 kilometrelik sahil şeridinde 200 metre arayla 50 profosyonel cankurtaran görev yaptı.
Sezonun kapanmasına sayılı günler kala Alkoçlar Grubu ve ALSE İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, değerlendirmelerde bulundu. Antalya’da halk kadar yerli ve yabancı turistlerin en fazla vakit geçirdiği yerlerden birinin Konyaaltı Sahili olduğuna dikkati çeken Toprak, "Dünyanın en iyi sahillerinden birinde halka iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. 90’a yakın işletmemiz var. Sahilin büyük bir bölümü mavi bayraklı. Yaz aylarında günde yaklaşık 100 bin kişiye yaklaşan ziyaretçi geliyor. Bu nedenle güvenliğe büyük önem veriyoruz. Halk plajları da var" dedi.
Günde 100 bin kişinin geldiği yerde güvenliği en üst seviyede tuttuklarının altını çizen Toprak, "Cankurtaranlar gün boyunca gözlerini denizden ayırmıyor. 50 cankurtaranımız var. Deniz faaliyeti bitinceye kadar çalışıyorlar. 1 Nisan’da başlayan turizm sezonundan itibaren bugüne kadar cankurtaranlar 369 boğulma tehlikesi olayına müdahale etti. Boğulma tehlikesi geçiren bu kişilerden 126’si ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde çeşitli sebeplerle yaralanan 182 kişiye de cankurtaranlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Denizde yüzerken kıyıdan açılan ve yorgunluk nedeniyle dönemeyen 145 yüzücüye de yardımda bulunan cankurtaranlar deniz canlıları ile temas nedeniyle alerji gelişen ya da yaralanan 52 kişiye de ilk yardımda bulundu" diye konuştu.

"Bölgesinde 12 kişi boğuluyordu"
Sezon boyunca görev yapan Efe Yalgın ise gümüş broveli cankurtaran olduğunu kaydetti.
Kendi sorumluluk bölgesinde gerçekleşen 12 boğulma vakasına müdahale ettiğini dile getiren Yalgın, "Bunlara başarıyla müdahalede bulundum. Diğer arkadaşlarım gibi sıcak havaya rağmen görevimizi sorumlulukla yerine getirdik. Gözümüzü denizden hiç ayırmıyoruz. Küçük tıbbi yardımlarda da bulunuyoruz."dedi.

"Canlandırma"
Cankurtaran ekipleri denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye de nasıl müdahale ettiklerini uygulamalı olarak gösterdi. Cankurtaranların faaliyetini sahildeki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

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