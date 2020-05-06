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Dünyaca ünlü sahilde "deniz keyfi" pahalıya mal oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2020 13:53 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs nedeniyle geçici olarak girişi yasaklanan Konyaaltı Sahili'nde denize girdiği görülen bir kişiye para cezası kesildi. 7 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü sahilde yakalanan vatandaş, 'Denizi boş ve kirlenmemiş görünce dayanamadım' diyerek kendisini savundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sahil bölgelerine girişlerin geçici olarak yasaklanmasının ardından Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor.

Her gün binlerce kişinin denize girip, güneşlendiği sahil bandında sadece sokak hayvanları ve görevliler görülüyor. Polis ekiplere burada aralıksız denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sırasında yüzen Mehmet Yeşifçi denizden çıkarıldı. Yasağı hatırlatan ekipler, Yeşifçi'ye 3 bin 150 lira ceza kesti.

KURALLARIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ANLADI

Yeşifçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, işlerini halletmek için sahildeki işletmesine geldiğini söyledi.

İşletmesinde beklerken denize girmek istediğini anlatan Yeşifçi, "Akdeniz'i boş, tertemiz ve kirlenmemiş görünce dayanamadım. '10 dakika bir denize girip rahatlayayım' dedim. 5 dakika bile olmadan polisler geldi, denizden çıkarıp, ceza yazdı. Kuralların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Cezayı severek ödeyeceğim." diye konuştu. (İHA)

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birader ne yasak ne değil takip edemiyorum artık
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