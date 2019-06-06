HABER

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına atlı polisler de katkı sağlıyor.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına atlı polisler de katkı sağlıyor. Yerli ve yabancı turistler atlı polislere büyük ilgi gösterdi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan Atlı Polis Birliği, şehrin farklı noktalarında görevlerini sürdürüyor. Polis araçlarının ve motosikletlerinin inemediği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin yoğunlaşmasıyla devriye gezen atlı polislere vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösterdi. Her gün 10.00 -12.00 saatleri arasında devriye görevi yapan atlı polisler sahilinde sembolü oldu. Konyaaltı Sahili boyunca devriye görevi yürüten atlı polislere yerli ve yabancı misafirlerin ilgisi yoğun oldu. Atları sevenler kadar özçekim yapanlar da oldu.

Vatandaş ilgisi
Aysel Ünsal isimli tatilcinin küçük köpeğinin ata tepki vermesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Pom cinsi köpeği atla renkli görüntüler oluşturan Aysel Ünsal, “Atlı polisleri sahilde görmek çok güze. Polislerimiz zaten her zaman görevlerinin başında. Atlı polisler de resmen şöhret oldu, büyük bir ilgi var. Köpeğim de çok şaşırdı çünkü ilk defa at gördü" ifadelerine yer verdi.
Bebeği ile atları seven Özbekistanlı turist Lolo Skurova, “Atlı polislere çok güveniyoruz. Uygulamadan memnunuz. Kızım da atları çok sevdi" dedi.
Korkarak da olsa atları seven İrem Vurgu, "İlk başta korktum ama sonradan alıştım. Çok güzel bir duygu. İlk kez sahilde at görüyorum” diye konuştu.

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet

Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı polislere emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.