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Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Sahillerdeki yoğunluk, yazdan kalma günleri aratmadı.
Kış mevsimi yaklaşırken, Türkiye'nin güneyde hala yazdan kalma günler yaşanıyor. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Sahil Antalya Yaşam Parkı, yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanların akınına uğradı. Tatilciler ile kentte yaşayanlar, sahilde hem denizin hem de güneşin keyfini sürdü. Denizin tadını en çok çocuklar çıkardı. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yapıp, banklarda dinlenerek vakit geçirdi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

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