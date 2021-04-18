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Dünyaca ünlü sahilde turist denetimi! Tek tek kontrol ettiler

18.04.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da polis bugün dünyaca ünlü sahilde denetim yaptı. Kısıtlamayı suistimal eden ikamet sahibi yabancılara ‘ikametinizi iptal ederim’ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları ardından polisler bugün plajda aralıksız çalışma yaptı. Sahilde güneşlenerek denize giren turistleri tek tek denetleyen ekipler, pasaport ve ikametgah sorguladı.

Dünyaca ünlü sahilde turist denetimi! Tek tek kontrol ettiler

Antalya’da termometreler nisan ayının ortasında 32 dereceyi gösterdi. Bunun üzerine kısıtlamadan muaf tutulan turistler soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı. Bazı turistler bol bol güneşlenip denize girerken, bazıları da sahil bandında spor yapmayı tercih etti. Hava sıcaklığının artışından dolayı sahildeki turist artışı göze çarptı. Sahilin otellere yakın bölgelerinde turist yoğunluğu oluştu.

PASAPORT VE İKAMETGAH SORGUSU YAPILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sokağa çıkma kısıtlamasını pasaportunu göstererek suistimal eden ikamet sahibi turistlere yönelik ‘ikametini iptal ederim’ açıklamasının ardından ise öğleden sonra 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili’nde polis sıkı denetim gerçekleştirdi. Sahile inen ekipler, güneşlenip denize giren turistlerin pasaportlarını ve yerleşik olup olmadıklarını denetledi.

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PASAPORTUNU UNUTANLAR OTELE GÖNDERİLDİ

Pasaportunu otelinde unutan turistler otellerine gönderilirken, ülkeye yeni giriş yapmış ve vizesi bulunan turistler sorgulamanın ardından tatillerine devam etti. Polis, yoğunluk oluşan bölgelerde denize girmeyen turistlere de maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya

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