HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyaca Ünlü Sanat Okulundan Mezun Üç Türk

Dünyaca Ünlü Sanat Okulundan Mezun Üç Türk

22.07.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’deki dünyaca meşhur Aziz Martin Sanat Üniversitesi bu yılki mezunlarını yine yarattıkları eserlerin sergilendiği bir etkinlikle uğurladı. Aralarında üç de Türk vardı. Senem, Başak ve Ömer VOA Türkçe’ye mezuniyet projelerini ve Londra’daki öğrenim hayatlarını anlattı

Dünyaca Ünlü Sanat Okulundan Mezun Üç Türk

İngiltere’deki dünyaca meşhur Aziz Martin Sanat Üniversitesi bu yılki mezunlarını yine yarattıkları eserlerin sergilendiği bir etkinlikle uğurladı. Aralarında üç de Türk vardı.

Senem, Başak ve Ömer VOA Türkçe’ye mezuniyet projelerini ve Londra’daki öğrenim hayatlarını anlattı.

‘Top Universities’ adlı platforma göre dünyanın en iyi ikinci sanat okulu olarak görünen okula Türkiye Ticaret Bakanlığı’nca tam burslu olarak gönderilen Senem ve Başak adlı öğrenciler, yıllığı 15 bin sterlin civarındaki okulu, ayrı bölümlerde üç ve iki yılda tamamladı.

“Torpilim yok diye Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümüne almamışlardı”

Onlardan daha büyük yaştaki mezun Ömer’in İngiltere hikayesi ise daha eski. Seramik bölümünden mezun olan Ömer, 2008 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla geldiği ülkede tutunabilmek için fastfood restoranlarda çalıştığını anlatırken bir zamanlar Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’ne nasıl giremediğini hatırlattı.

Ömer, şimdi İngiltere’de dünya ikincisi bir sanat okulundan mezun olurken bir zamanlar Türkiye’de, “Sınavını geçmeme rağmen torpil bulamadığım için resim öğretmenliği bölümüne beni almadılar” diye konuştu.

“Burs yeterli gelmeyince bulaşık yıkadım”

Thames nehrinin kıyısındaki eski rıhtım binalarından Barge House’da yapılan mezuniyet sergisinde, diğer mezunlar gibi fikir ve tasarımlarını sergileyen Senem, Türkiye’deyken yarışmayla hak kazandığı bursunun yetmediği yerde çalışarak geçimini sağlamış. Aylık 1500 dolar karşılığı sterlinle, Londra’da kira ödemek ve geçim mümkün olmayınca restoranlarda garsonluk yaptığını hatta bulaşık dahi yıkadığını söyledi.

Başak T.C. Ticaret Bakanlığı bursunun kuralı gereği Türkiye’ye dönüp belli bir süre çalışmak durumunda. Ömer ise Aziz Martin Üniversitesi mezunu olarak İngiltere’de kurduğu hayatına devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyorKoronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Maç öncesi hortum şoku! Bir anda ortaya çıktıMaç öncesi hortum şoku! Bir anda ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Afrodit'in yakışıklı aktörle buluşması olay oldu

Afrodit'in yakışıklı aktörle buluşması olay oldu

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.