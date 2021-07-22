Dünyaca Ünlü Sanat Okulundan Mezun Üç Türk

İngiltere’deki dünyaca meşhur Aziz Martin Sanat Üniversitesi bu yılki mezunlarını yine yarattıkları eserlerin sergilendiği bir etkinlikle uğurladı. Aralarında üç de Türk vardı.

Senem, Başak ve Ömer VOA Türkçe’ye mezuniyet projelerini ve Londra’daki öğrenim hayatlarını anlattı.

‘Top Universities’ adlı platforma göre dünyanın en iyi ikinci sanat okulu olarak görünen okula Türkiye Ticaret Bakanlığı’nca tam burslu olarak gönderilen Senem ve Başak adlı öğrenciler, yıllığı 15 bin sterlin civarındaki okulu, ayrı bölümlerde üç ve iki yılda tamamladı.

“Torpilim yok diye Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümüne almamışlardı”

Onlardan daha büyük yaştaki mezun Ömer’in İngiltere hikayesi ise daha eski. Seramik bölümünden mezun olan Ömer, 2008 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla geldiği ülkede tutunabilmek için fastfood restoranlarda çalıştığını anlatırken bir zamanlar Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’ne nasıl giremediğini hatırlattı.

Ömer, şimdi İngiltere’de dünya ikincisi bir sanat okulundan mezun olurken bir zamanlar Türkiye’de, “Sınavını geçmeme rağmen torpil bulamadığım için resim öğretmenliği bölümüne beni almadılar” diye konuştu.

“Burs yeterli gelmeyince bulaşık yıkadım”

Thames nehrinin kıyısındaki eski rıhtım binalarından Barge House’da yapılan mezuniyet sergisinde, diğer mezunlar gibi fikir ve tasarımlarını sergileyen Senem, Türkiye’deyken yarışmayla hak kazandığı bursunun yetmediği yerde çalışarak geçimini sağlamış. Aylık 1500 dolar karşılığı sterlinle, Londra’da kira ödemek ve geçim mümkün olmayınca restoranlarda garsonluk yaptığını hatta bulaşık dahi yıkadığını söyledi.

Başak T.C. Ticaret Bakanlığı bursunun kuralı gereği Türkiye’ye dönüp belli bir süre çalışmak durumunda. Ömer ise Aziz Martin Üniversitesi mezunu olarak İngiltere’de kurduğu hayatına devam edecek.

