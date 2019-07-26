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Dünyaca ünlü sanatçılar Ayo ve Teo, Fahri Cabri için İstanbul’da

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye’de ve yakın ülkelerde birçok organizasyon ve tanıtım aktiviteleri düzenleyen organizatör Fahri Cabri bir ilke imza attı.

Dünyaca ünlü sanatçılar Ayo ve Teo, Fahri Cabri için İstanbul’da

Türkiye’de ve yakın ülkelerde birçok organizasyon ve tanıtım aktiviteleri düzenleyen organizatör Fahri Cabri bir ilke imza attı. Organizatör ve iş adamı Fahri Cabri, Amerika’nın en ünlü müzik yıldızlarından olan Ayo ve Teo ile bir doğum günü partisi düzenledi.
Fahri Cabri ,Amerikalı müzik sanatçısı USHER’ın öğrencileri ve yakinen desteklediği sanatçıları Ayo ve Teo ile sürpriz bir doğum günü partisi gerçekleştirdi. İstanbul’un seçkin atmosferinde gerçekleşen çok etkinliğe birçok ünlü ve fenomenler ile birlikte modeller katıldı.
Fahri Cabri daha öncede Dünya’nın seçkin müzik yıldızları, futbolcular ve tanınmış eğlence dünyası mensuplarını ağırlamıştı. Future ve Luis Fonsi gibi isimler ile organizasyonlara imza atmıştı.

Dünyaca ünlü sanatçılar Ayo ve Teo, Fahri Cabri için İstanbul’da

Dünyaca ünlü sanatçılar Ayo ve Teo, Fahri Cabri için İstanbul’da

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