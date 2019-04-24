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Dünyaca ünlü sanatçılar Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'nde buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:51 | Son Güncelleme

Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, resimden plastik sanatlara, müzikten tiyatroya dünyaca ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak - Festivalin açılışı, 27 Nisan'da müzisyen ve orkestra şefi Musa Göçmen orkestrasının vereceği konserle başlayacak - 5 Mayıs'a kadar devam edecek festival boyunca canlı performanslar, müzik dinletileri, atölyeler sunulacak - Bilkent Sanat Festivali Başkanı Rahmi Çöğendez: - "Çok yönlü bir festival olacak. Bu festivalde, sanat, sevgi, saygı bir arada olacak. Siyaset olmayacak, sadece sanat konuşulacak"

Uluslararası Bilkent Sanat Festivali'nde, resimden plastik sanatlara, müzikten tiyatroya dünyaca ünlü sanatçılar sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, 27 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde yerli ve yabancı 78 resim ve heykel sanatçısını, müzisyeni ağırlayacak ve Bilkent Center Sanat Sokağı'nda sanatseverlerle bir araya getirecek.

"Başkent Sanatla Renkleniyor" temasıyla başlayacak festivalde bu yıl Ukrayna, İspanya, Kuveyt, Yunanistan, Umman, İran, Makedonya, Gürcistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiye'den de birçok sanatçı yer alacak.

Festivalin açılışı 27 Nisan'da müzisyen ve orkestra şefi Musa Göçmen orkestrasının vereceği konser ile başlayacak, orkestraya tenor Ömer Türkmenoğlu eşlik edecek.

Ünlü ressam Şehriyar Cem'in 20 metrekarelik tek parça soyut eseri Türkiye'de ilk kez festival süresince sergilenecek.

- Ressamlar meraklılarla buluşacak

Ressamlar, festival boyunca canlı performanslar yapacak, Ankaralı sanatseverler sanatçılarla konuşma fırsatı bulacak.

Atölye çalışmaları, canlı müzik dinletileri, konserler festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Cazdan klasik müziğe çeşitli türlerde konserlerin verileceği festival, saat 11.00'den 20.00'ye kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Frida ve Salvodor Dali kostümü giyen dansçıların performansı festivalde izlenebilecek.

- Festivalden eğitime destek

Ermeni asıllı ressam Samvel Lajikian, 2004'de Eurovision Şarkı Yarışması’nda katılımcı 36 ülkenin sanatçılarının karikatürlerini çizen ve 2000'den itibaren lunapark ressamlığı yapan Efgan Beyaz, Rus ressam Victor Shevchenko festivale katılacak sanatçılar arasında yer alacak.

Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ve Türk Eğitim Vakfı bir araya gelerek geleceğin sanatçıları için özel bir çalışmaya imza atacak.

TEV ile birlikte gerçekleştirilecek "Mavi Fırça" etkinliği ile sanat eğitimi alan başarılı öğrencilere RC Sanat Fonu ile bağış sağlanacak. Festival süresince yerli ve yabancı sanatçıların bağışlayacağı eserler İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelerde satışa sunulacak. Elde edilen gelir ise öğrencilerin eğitim masrafları için kullanılacak.

- "Bu festivalde, sanat, sevgi, saygı bir arada olacak"

Bilkent Sanat Festivali Başkanı ve RC Art Gallery'nin kurucusu Rahmi Çöğendez, düzenlediği basın toplantısında, bu festivalin Türkiye'nin festivali olduğunu ve Ankaralıları beklediğini söyledi.

Çöğendez, dünyaca ünlü ressamları Ankara'da ağırlayacak olmaktan mutlu olduklarını belirterek, bu sanatçıları bir araya getirmenin kolay olmadığını dile getirdi.

"Çok yönlü bir festival olacak. Bu festivalde, sanat, sevgi, saygı bir arada olacak. Siyaset olmayacak, sadece sanat konuşulacak." diyen Çöğendez, Bilkent Center'ın katkıları ile bu festivali hazırladıklarını kaydetti.

Festivalin geçen sene dünya basınında da yer aldığını söyleyen Çöğendez, misafirlerin sanata doyacakları bir festival düzenlediklerini ifade etti.

Bilkent Alışveriş Merkezi Müdürü Ayhan Aytekin ise sanat festivaline ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Sanatın seven bir alışveriş merkeziyiz. Ücretsiz yaptığımız tek festival. Çok önemsiyoruz. Ziyaretçimiz tuvale vurulduğu andan itibaren biz mutlu oluyoruz." diye konuştu.

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