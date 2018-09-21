Dünyaca ünlü şef ve gurmeler fıstık hasadı yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te dünyaca ünlü "Michelin yıldızlı" şefler ve gurmeler, fıstık hasadı yaptı.

Şefler ve gurmeler, Karkamış ilçesinin Teketaş Mahallesi'ndeki Abdurrahman Açıkgöz’ün fıstık bahçesinde bir araya geldi.

Burada, mutfaklarında kullandıkları Antep fıstığının toplanmasını izleyen şef ve gurmeler, fıstık hasadı da yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, etkinlikte amaçlarının yurt içi ile yurt dışından gelen misafirlere Antep fıstığını ve ağacını yerinde göstermek olduğunu söyledi.

Antep fıstığının daha iyi tanıtılması ve dünyaya açılması için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Karadağ, şunları belirtti:

''GastroAntep uluslararası düzeyde bir konuma gelmişse ve Antep mutfağı dünyada 8 gastronomi şehrinden biri olmuşsa, bu mutfağın en büyük bileşeninden biri de fıstıktır. Bu nedenle fıstığımızı yerinde tanıtmak ve hasadın ne denli zorlu bir süreçten geçtiğini göstermek için böyle bir program düzenlemiş olduk. Çünkü Gaziantep dünyada Amerika ve İran dışından Antep fıstığının en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla bölgenin de en önemli geçim kaynağı haline gelen fıstığa gözümüz gibi bakmalıyız’’ dedi.

Programa, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan ve çok sayıda üretici ile çiftçi katıldı.

