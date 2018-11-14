HABER

Dünyaca ünlü şefler 7 büyük konserle CRR'de sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şefler 7 büyük konserle CRR'de sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 2018-2019 konser sezonunda dünyaca ünlü 7 şefi ağırlayacak.

Müzikseverlerle buluşmak için farklı ülkelerden gelecek şefler, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetecek.

Seri kapsamında ilk konser, 23 Kasım'da Berlin Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Lior Shambadal'ın yönetiminde gerçekleştirilecek ve konserde genç virtüöz Pelin Halkacı solist olarak yer alacak.

İtalyan Şef Jacopo Sipari'nin yönettiği, Hyunah Park'ın solist olarak yer aldığı 11 Ocak 2019'daki ikinci konseri, Çek Cumhuriyeti Filarmoni Orkestrası Şefi Alfonso Scarano'nun yöneteceği, Tatjana Masurenko'nun solist olarak yer alacağı 18 Ocak'taki konser takip edecek.

Konserler kapsamında İtalyan Carlo Rizzari 15 Şubat, Polonya Baltık F. Chopin Filarmoni Orkestrası Şefi Massiniliano Caldi 15 Mart, Hakan Şensoy 5 Nisan ve BBC Senfoni Orkestrası ile yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Michał Nesterowicz 5 Mayıs'ta klasik müzik tutkunlarıyla buluşacak.

Konserlerde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, kemanda Pelin Halkacı Akın ve Soyoung Yoon, viyolonselde Hyunah Park ve Poyraz Baltacıgil, viyoloda Tatjana Masurenko, piyanoda ise Antonio Di Christofano'ya eşlik edecek.

PARTNERMotorola'dan Türk Bayrağı hatası!Motorola'dan Türk Bayrağı hatası!
Hayırsever çiftten eğitime destekHayırsever çiftten eğitime destek
CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret ettiCHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CRR

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.