Dünyaca ünlü şefler 7 büyük konserle CRR'de sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 2018-2019 konser sezonunda dünyaca ünlü 7 şefi ağırlayacak.

Müzikseverlerle buluşmak için farklı ülkelerden gelecek şefler, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetecek.

Seri kapsamında ilk konser, 23 Kasım'da Berlin Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Lior Shambadal'ın yönetiminde gerçekleştirilecek ve konserde genç virtüöz Pelin Halkacı solist olarak yer alacak.

İtalyan Şef Jacopo Sipari'nin yönettiği, Hyunah Park'ın solist olarak yer aldığı 11 Ocak 2019'daki ikinci konseri, Çek Cumhuriyeti Filarmoni Orkestrası Şefi Alfonso Scarano'nun yöneteceği, Tatjana Masurenko'nun solist olarak yer alacağı 18 Ocak'taki konser takip edecek.

Konserler kapsamında İtalyan Carlo Rizzari 15 Şubat, Polonya Baltık F. Chopin Filarmoni Orkestrası Şefi Massiniliano Caldi 15 Mart, Hakan Şensoy 5 Nisan ve BBC Senfoni Orkestrası ile yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Michał Nesterowicz 5 Mayıs'ta klasik müzik tutkunlarıyla buluşacak.

Konserlerde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, kemanda Pelin Halkacı Akın ve Soyoung Yoon, viyolonselde Hyunah Park ve Poyraz Baltacıgil, viyoloda Tatjana Masurenko, piyanoda ise Antonio Di Christofano'ya eşlik edecek.

