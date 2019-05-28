Dünyaca ünlü şefler bu mutfaktan çıkacak

Zonguldak’ta bir hayırsever tarafından 1.2 milyon lira maliyetle Devrek Meslek Yüksekokulu’na 620 metrekarelik uygulama eğitim ve uygulama mutfağı yapılacak.

Devrek Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Aşçılık bölümü için Eğitim ve Uygulama mutfağı için protokol imzalandı. 620 metrekare kapalı alan olarak planlanan eğitim ve uygulama mutfağının içerisinde ana mutfak, pastacılık ve ekmekçilik atölyesi, baklava odası, soğuk oda, kuru depo, gastro-oditoryum, giyinme soyunma odaları yer alacak.

600 öğrenciye hizmet edecek

Bir yıl içerisinde bitirilmesi planlanan projenin yaklaşık inşaat maliyeti 1.2 milyon TL olarak açıklandı. Proje sonucunda mevcut 250 olan Aşçılık bölümü öğrenci sayısının Pastacılık ve ekmekçilik ön lisans bölümü ve Gastronomi ve Mutfak sanatları lisans bölümlerinin de açılmasıyla 600’a çıkması bekleniyor.

Hayırsever iş adamı İrfan Civak ile BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, rektörlük makamında protokol imzaladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı,"İrfan beye Devrek Meslek Yüksek okulumuzda mutfak yapma projesini kendilerini ilettik. Kendileri de bunu kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Devrek meslek yüksekokulumuzda aşçılık bölümü var ve aşçılık bölümümüz Türkiye dışında ve Türkiye içinde birçok başarılara imza atan bir bölümüdür. Okulumuzun uygulamaları tabii daha güzel olsun diye daha nitelikli öğrenciler yetişsin diye bizim geniş bir mutfağa ihtiyacımız vardı ve İrfan bey kendisine bu talebimizi ilettik. Sağ olsunlar kabul ettiler ve Devrek’teki okulumuza güzel bir uygulama mutfak yapacaklar inşa edecekler ve o mutfağa da bizler ismini vereceğiz. Bu vesileyle bir araya geldik ve protokol imzaladık. İnşallah güzel sonuçlar olacak kendisine tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

İş adamı İrfan Civak da eğitime katkı vermenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Bizde Cilas Kauçuk olarak Civak Şirketler grubu Almanya ve Türkiye olarak talep ettiler ve kabul ettik. İyi bir mutfak inşa edeceğiz. Hayırlısı olur. Milletimize devletimize. İnşallah iyi çocuklar kaliteli çocuklar yetişir, eğitimli çocuklar yetişir diye düşünüyoruz. Tekrar hayırlısı olsun. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ve en kısa zamanda bu mutfağı tamamlayarak önümüzdeki dönemde itibaren çocuklar eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerine yer verdi.

Protokolün imzalanmasının ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, iş adamı İrfan Civak’a plaket takdim etti.