HABER

Dünyaca ünlü şefler bu mutfaktan çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir hayırsever tarafından 1.2 milyon lira maliyetle Devrek Meslek Yüksekokulu’na 620 metrekarelik uygulama eğitim ve uygulama mutfağı yapılacak.Devrek Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Aşçılık bölümü için Eğitim ve Uygulama mutfağı için protokol imzalandı.

Dünyaca ünlü şefler bu mutfaktan çıkacak

Zonguldak’ta bir hayırsever tarafından 1.2 milyon lira maliyetle Devrek Meslek Yüksekokulu’na 620 metrekarelik uygulama eğitim ve uygulama mutfağı yapılacak.
Devrek Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Aşçılık bölümü için Eğitim ve Uygulama mutfağı için protokol imzalandı. 620 metrekare kapalı alan olarak planlanan eğitim ve uygulama mutfağının içerisinde ana mutfak, pastacılık ve ekmekçilik atölyesi, baklava odası, soğuk oda, kuru depo, gastro-oditoryum, giyinme soyunma odaları yer alacak.
600 öğrenciye hizmet edecek
Bir yıl içerisinde bitirilmesi planlanan projenin yaklaşık inşaat maliyeti 1.2 milyon TL olarak açıklandı. Proje sonucunda mevcut 250 olan Aşçılık bölümü öğrenci sayısının Pastacılık ve ekmekçilik ön lisans bölümü ve Gastronomi ve Mutfak sanatları lisans bölümlerinin de açılmasıyla 600’a çıkması bekleniyor.
Hayırsever iş adamı İrfan Civak ile BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, rektörlük makamında protokol imzaladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı,"İrfan beye Devrek Meslek Yüksek okulumuzda mutfak yapma projesini kendilerini ilettik. Kendileri de bunu kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Devrek meslek yüksekokulumuzda aşçılık bölümü var ve aşçılık bölümümüz Türkiye dışında ve Türkiye içinde birçok başarılara imza atan bir bölümüdür. Okulumuzun uygulamaları tabii daha güzel olsun diye daha nitelikli öğrenciler yetişsin diye bizim geniş bir mutfağa ihtiyacımız vardı ve İrfan bey kendisine bu talebimizi ilettik. Sağ olsunlar kabul ettiler ve Devrek’teki okulumuza güzel bir uygulama mutfak yapacaklar inşa edecekler ve o mutfağa da bizler ismini vereceğiz. Bu vesileyle bir araya geldik ve protokol imzaladık. İnşallah güzel sonuçlar olacak kendisine tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.
İş adamı İrfan Civak da eğitime katkı vermenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Bizde Cilas Kauçuk olarak Civak Şirketler grubu Almanya ve Türkiye olarak talep ettiler ve kabul ettik. İyi bir mutfak inşa edeceğiz. Hayırlısı olur. Milletimize devletimize. İnşallah iyi çocuklar kaliteli çocuklar yetişir, eğitimli çocuklar yetişir diye düşünüyoruz. Tekrar hayırlısı olsun. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ve en kısa zamanda bu mutfağı tamamlayarak önümüzdeki dönemde itibaren çocuklar eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerine yer verdi.
Protokolün imzalanmasının ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, iş adamı İrfan Civak’a plaket takdim etti.

Dünyaca ünlü şefler bu mutfaktan çıkacak

Dünyaca ünlü şefler bu mutfaktan çıkacak

Dünyaca ünlü şefler bu mutfaktan çıkacak

Dünyaca ünlü şefler bu mutfaktan çıkacak

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (3)Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (3)
Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldıAlibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Son dakika: Alibeyköy Barajı'nda kaybolan çocuklardan acı haber

Baraj gölüne giren 2 çocuk kaybolmuştu...

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.