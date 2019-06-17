Dünyaca ünlü şefler Gastronomi kenti Gaziantep’te

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarlarının katıldığı Gastroway programı düzenlendi. Programa katılan dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları Gaziantep’i gezerek gastronomi mutfağını yakından tanıdı.

Gaziantep’te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde tanıtım çalışmaları kapsamında dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları kentin gastronomi mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Gaziantep’e gelen ve aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip kentin kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği kültürünü deneyimlerken, tarihi ve turistik yerleri de gezdiler.

Şefler ve gastronomi yazarlarından oluşan ekip Gaziantep’in mutfağını, kültürünü ve yöresel ürünlerini keşfederken, geleneksel lezzetleri tadıp, yemeklerin nasıl yapıldığını da gözlemleme şansı buldular.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, "Gastroway projemizi geçen yıl Ege bölgesinde yapmıştık. Bu kapsamda ülkemizi kuzeyden güneye kadar tanıttık. Bu kapsamda dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi yazarlarını Türkiye’ye getiriyoruz. Bu sayede de hem tarihimiz, hem yemeklerimizi tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu sene de UNESCO Gastronomi şehir Gaziantep’ten başladık turumuza. Çünkü burada çok iyi bir yerel mutfak var. Şeflerimize buradaki mutfak kültürünü, yemekleri, fıstıkları, biber tarlalarını gösteriyoruz. Projemiz Gaziantep’ten başlıyor. Daha sonra ise Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’den devam edecek" dedi.

Etkinliğe katılan ünlü şefler ise Gaziantep kültürünü, tarihini ve özellikle yemeklerini çok beğendiklerini vurguladılar.