Dünyaca ünlü şefler mutfak sırlarını paylaştı

Elif VARAN-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü şefler, mutfak sanatlarının inceliklerini, iyi bir şef olmanın püf noktalarını ve gastronomiye dair önemli bilgileri ‘Şefler Atışıyor’ etkinliğinde paylaştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Swissotel The Bosphorus Hotel’in Executive Chef’i Ali Ronay, son Oscar töreninde Türk yemeklerini pişiren Spago Istanbul’un Executive Chef’i Cihan Kıpçak ve Youtuber Şef Esen Hünal eğitimin mutfaktaki yeri ve önemine vurgu yaparak iyi bir şef olmanın gerekliliklerini tartıştı. Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Dilistan Shipman yaptı.

“ŞEF OLMAK İÇİN SABIR, AŞK VE TUTKU GEREKİYOR”

Dr. Öğretim Üyesi Dilistan Shipman, iyi bir şef olmak için eğitim almanın yanı sıra gezip, görüp her mutfaktan bilgi edinmek ve az bir yabancı dil bilmek gerektiğine vurgu yaparak, “Şef olmak içinde herkesle bir kontağınız olmalı, dünyanın değişik yerlerine gitmelisiniz. İyi bir şef olmak ya da şefliğin yönetim kısmında olmak isteyenler kesinlikle bunun eğitimini almalı ve en az bir yabancı dil bilmeli. Sabır, aşk ve tutku varsa her meslek zaten güzel. Her alanda olduğu gibi gastronomide de işinizi özenle, sevgiyle ve ciddiye alarak yaparsanız fark yaratırsınız” ifadelerini kullandı.