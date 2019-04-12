Dünyaca ünlü şefler mutfak sırlarını paylaştı

Dr. Öğretim Üyesi Dilistan Shipman, iyi bir şef olmak için eğitim almanın yanı sıra gezip, görüp her mutfaktan bilgi edinmek ve az bir yabancı dil bilmek gerektiğine vurgu yaparak, “Şef olmak içinde herkesle bir kontağınız olmalı, dünyanın değişik yerlerine gitmelisiniz. İyi bir şef olmak ya da şefliğin yönetim kısmında olmak isteyenler kesinlikle bunun eğitimini almalı ve en az bir yabancı dil bilmeli. Sabır, aşk ve tutku varsa her meslek zaten güzel. Her alanda olduğu gibi gastronomide de işinizi özenle, sevgiyle ve ciddiye alarak yaparsanız fark yaratırsınız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Swissotel The Bosphorus Hotel’in Executive Chef’i Ali Ronay, son Oscar töreninde Türk yemeklerini pişiren Spago Istanbul’un Executive Chef’i Cihan Kıpçak ve Youtuber Şef Esen Hünal eğitimin mutfaktaki yeri ve önemine vurgu yaparak iyi bir şef olmanın gerekliliklerini tartıştı. Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Dilistan Shipman yaptı.

“VİZYONDAN ÖDÜN VERMEYENLER FARK YARATIYOR”

Spago Istanbul Executive Chef’i Cihan Kıpçak, kendini yurtdışına çıkarak geliştirdiğini belirterek, “Fransız bir şeften aldığım eğitimin ardından Türkiye’ye döndüğümde sektörün önünde olduğumu fark ettim. Tüm dünyada belli bir zümreye özel işler yapmaya başladığınızda müşteri kaybediyorsunuz. Fakat fark yaratan şefler vizyonlarından ödün vermez” dedi.

Oscar Ödül Töreni’nde Türk yemeklerini pişirme hikayesini paylaşan Kıpçak; “Farm to Table (Çiftlikten sofraya) konseptini incelemek için Amerika’daydım. Tadım menüsü hazırlama fırsatı yakaladım ve yemeklerim çok beğenildi. Bu sayede beni Oscar’a götüren yol açılmış oldu. Yurtdışı bütçe ve macera tutkusuyla ilgili bir girişim ama bir şekilde size fırsat yaratıyor” dedi.

“ŞEF MUTFAĞA SIKIŞIP KALMAMALI”

Yurtdışında eğitim almanın önemine bir vurgu yapan Youtuber Şef Esen Hünal, “Bu şansı yakalayan şef adayları ve şefler kesinlikle değerlendirmeli. Mutfağa sıkışıp kalarak geçen bir ömrün gastronomi açısından bir değeri yok. Farklı kültürlere ait yemekleri ve şefleri gözlemlemenin vizyona katkısı yadsınamaz. Artık çok daha fazla restoran ve kafe açılıyor ama tabi bununla beraber çok fazla aşçılık ve gastronomi okuyan öğrenci var. Onların arasından ancak çok çalışarak sıyrılabilirsiniz” ifadelerini kullandı.