Dünyaca ünlü şefler mutfak sırlarını paylaştı

Elif VARAN-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü şefler, mutfak sanatlarının inceliklerini, iyi bir şef olmanın püf noktalarını ve gastronomiye dair önemli bilgileri ‘Şefler Atışıyor’ etkinliğinde paylaştı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Swissotel The Bosphorus Hotel’in Executive Chef’i Ali Ronay, son Oscar töreninde Türk yemeklerini pişiren Spago Istanbul’un Executive Chef’i Cihan Kıpçak ve Youtuber Şef Esen Hünal eğitimin mutfaktaki yeri ve önemine vurgu yaparak iyi bir şef olmanın gerekliliklerini tartıştı. Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Dilistan Shipman yaptı.
“ŞEF OLMAK İÇİN SABIR, AŞK VE TUTKU GEREKİYOR”
Dr. Öğretim Üyesi Dilistan Shipman, iyi bir şef olmak için eğitim almanın yanı sıra gezip, görüp her mutfaktan bilgi edinmek ve az bir yabancı dil bilmek gerektiğine vurgu yaparak, “Şef olmak içinde herkesle bir kontağınız olmalı, dünyanın değişik yerlerine gitmelisiniz. İyi bir şef olmak ya da şefliğin yönetim kısmında olmak isteyenler kesinlikle bunun eğitimini almalı ve en az bir yabancı dil bilmeli. Sabır, aşk ve tutku varsa her meslek zaten güzel. Her alanda olduğu gibi gastronomide de işinizi özenle, sevgiyle ve ciddiye alarak yaparsanız fark yaratırsınız” ifadelerini kullandı.
“VİZYONDAN ÖDÜN VERMEYENLER FARK YARATIYOR”
Spago Istanbul Executive Chef’i Cihan Kıpçak, kendini yurtdışına çıkarak geliştirdiğini belirterek, “Fransız bir şeften aldığım eğitimin ardından Türkiye’ye döndüğümde sektörün önünde olduğumu fark ettim. Tüm dünyada belli bir zümreye özel işler yapmaya başladığınızda müşteri kaybediyorsunuz. Fakat fark yaratan şefler vizyonlarından ödün vermez” dedi.
Oscar Ödül Töreni’nde Türk yemeklerini pişirme hikayesini paylaşan Kıpçak; “Farm to Table (Çiftlikten sofraya) konseptini incelemek için Amerika’daydım. Tadım menüsü hazırlama fırsatı yakaladım ve yemeklerim çok beğenildi. Bu sayede beni Oscar’a götüren yol açılmış oldu. Yurtdışı bütçe ve macera tutkusuyla ilgili bir girişim ama bir şekilde size fırsat yaratıyor” dedi.
“ŞEF MUTFAĞA SIKIŞIP KALMAMALI”
Yurtdışında eğitim almanın önemine bir vurgu yapan Youtuber Şef Esen Hünal, “Bu şansı yakalayan şef adayları ve şefler kesinlikle değerlendirmeli. Mutfağa sıkışıp kalarak geçen bir ömrün gastronomi açısından bir değeri yok. Farklı kültürlere ait yemekleri ve şefleri gözlemlemenin vizyona katkısı yadsınamaz. Artık çok daha fazla restoran ve kafe açılıyor ama tabi bununla beraber çok fazla aşçılık ve gastronomi okuyan öğrenci var. Onların arasından ancak çok çalışarak sıyrılabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
“ŞEFLİK MESLEKTİR, HOBİ DEĞİL”
Swissotel The Bosphorus Hotel’in Executive Chef’i Ali Ronay mutfakta olmanın ciddi bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek “Mutfak çok tatlı, sürekli cupcake yaptığınız bir ortam değil. Çalıştığınız işe ciddiyetle yaklaşmanız, uzmanlaşana kadar denemeye ve pişirmeye devam etmeniz, çalıştığınız ortamı temizlemeniz gerekiyor. Şeflik meslektir, hobi değil” diye konuştu.
“GEZİP ÖĞRENDİKÇE KENDİNİZİ BULUYORSUNUZ”
Daha önce Bilgisayar Teknoloji ve Programlama okuyan Gastronomi öğrencisi Yusuf Tan ise, “Şef olmak isteyenlere tavsiyem; ilk önce bunu gerçekten isteyip istemediklerinden emin olsunlar ve denesinler. Mutlaka gezip, yeni tecrübe edinmeleri gerekiyor. Çünkü şeflik, gezdikçe ve öğrendikçe kendinizi bulduğunuz bir meslek” dedi.
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