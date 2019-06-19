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Dünyaca ünlü şefler Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya gelerek kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edip, yöresel mutfağını tanıma imkanı buldu.

Gaziantep'teki programlarının ardından kente gelen ve aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, adı konik kubbeli evleriyle özdeşleşen UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi adayları arasındaki tarihi Harran ilçesini ziyaret etti.

İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Cami ile yörenin kültürü hakkında bilgi alan konuklar, yöresel kıyafetler giyip hayran kaldıkları ilçeyle ilgili bol bol fotoğraf çekti.

Ünlü şefler ve gastronomi yazarları, burada Harran Kaymakamlığının koordinesinde kadınlarla bir araya gelerek, yöresel lezzetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Daha sonra kent merkezine dönen gruptakiler, bir restoranda Şanlıurfa'nın birbirinden lezzetli tatlarını tanıma fırsatı yakaladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in makamında kabul ettiği grup, 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ile Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni de ziyaret etti.

Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün Gaziantep'te bulunduklarını ve orada çok iyi zaman geçirdiklerini belirterek, Şanlıurfa'da da çok farklı bir atmosferle karşılaştıklarını söyledi.

Göbeklitepe'nin önemine değinen Sözen, "Göbeklitepe ve Şanlıurfa muhteşem bir yer ve biz dünyaca ünlü şefleri ve yazarları buraya getirdik. Konuklarımızı burada ağırlamak bizi mutlu ediyor. Burada çok önemli değerler var. Tam anlamıyla turizm gastronomisini onlara yaşatmak için buradayız. Amacımız sadece Şanlıurfa'nın değil tüm bölgenin kalkınması, daha ileriye gitmesi." dedi.

Sözen, söz konusu turun Mardin ve Diyarbakır ile devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı mutfak Şanlıurfa Şef yemek

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