HABER

Dünyaca ünlü şefler, Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya gelen, dünyaca ünlü şeflerin de aralarında bulunduğu 30 kişilik heyet, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya gelen, dünyaca ünlü şeflerin de aralarında bulunduğu 30 kişilik heyet, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. Şefler ve gastronomi yazarlarından oluşan ekip, Şanlıurfa'nın mutfağını, kültürünü ve yöresel ürünlerini keşfederken, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi adayları arasındaki tarihi Harran ilçesini de ziyaret etti. Burada kümbet evleri ile dünyanın ilk İslam Üniversitesinin kalıntılarını gezerek, yetkililerden bilgi alan heyet yöresel kıyafetler giyip bol bol fotoğraf çekti. İlçedeki kadınların odun ateşi üzerinde hazırlanan sade yağlı şıllık tatlısı ve krep ekmeğinin lezzetini tadan şefler, daha sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, Gaziantep'in ardından Şanlıurfa'ya geldiklerini ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki diğer kentlerin de yöresel lezzetlerini tadarak, uluslararası kamuoyuna duyurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız! Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
Pendik'te narkotik operasyonu yapıldıPendik'te narkotik operasyonu yapıldı
Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklamasıErdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

SON DAKİKA! Yeni Askerlik Yasası'nda tarih belli oldu

Yeni Askerlik Yasası tarihi belli oldu!

Bolu'da sel! D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Sular altında kaldı! D-100 trafiğe kapandı

AYM'den protesto yürüyüşünde bebeğini düşüren kadına tazminat kararı

AYM'den protesto yürüyüşünde bebeğini düşüren kadına tazminat kararı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.