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Dünyaca ünlü şefler ‘şırdan’a hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:23 | Son Güncelleme

Bu yıl İstanbul’da beşincisi düzenlenecek olan Gastromasa’ya katılacak dünyaca ünlü şefler Adana yemeklerini tattı.Uluslararası şeflerin workshoplar ve özel sunumlarla sahne alacağı bu yıl beşincisi düzenlenen Gastromasa, 30 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl İstanbul’da beşincisi düzenlenecek olan Gastromasa’ya katılacak dünyaca ünlü şefler Adana yemeklerini tattı.
Uluslararası şeflerin workshoplar ve özel sunumlarla sahne alacağı bu yıl beşincisi düzenlenen Gastromasa, 30 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın işbirliğinde Gastromasa komitesi 18 ülkeden gelen 21 şefi ve gazetecileri Adana yemeklerini tatması için dün akşam Adana’ya getirdi. Akşam deniz ürünlerini tadan şefler ve gazeteciler, bugün ise Park Zirve Zaimoğlu Restoranı’na kentin yöresel yemeklerini tatmak için geldi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yemek öncesi yaptığı konuşmada Adana’nın yiyeceklerinin tanıtılması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

"Lezzet Festivali Adana’nın tanıtımı için önemli"
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise "Doğa, tarih ve gastronomi açısından mükemmel bir ildesiniz. Adana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ildir. Bu yıl ki Lezzet Festivali’nde hem Türkiye’ye hem de yurt dışına hitap ettik. Bu festivalin de Adana’nın tanıtımı için çok önemi oldu” diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar şırdan dolması, içli köfte, çiğköfte, su böreği, yüzük çorbası, dolma, etli pilav ve zeytinyağlı yemeklerin yanı sıra tatlıların tadına baktı. Bu sırada bazı şefler kente özgü olan şırdan dolmasını yeyip tadına hayran kaldı.
Şefler ve gazeteciler akşam Adana kebap yedikten sonra yarın Gaziantep’e gidecek.

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