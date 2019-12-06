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Dünyaca ünlü şeflerin tercihi domates reçeli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Üreten Kadın Yarışması, gastronomi alanında önde gelen isimleri bir araya getirdi.

İSTANBUL, (DHA)- Üreten Kadın Yarışması, gastronomi alanında önde gelen isimleri bir araya getirdi. Domates reçeli tarifiyle Elena Baysal birinciliği kazandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sarılar Dış Ticaret ve Sakarya Ticaret Borsası’nın katkılarıyla düzenlenen Üreten Kadın Yarışması, gastronomi alanının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Yarışma kapsamında dünyaca ünlü şef Ali Ronay, Hazer Amani, BİLGİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman ve Öğretim Görevlisi David Andrew Shipman, Sakarya’nın en güzel reçelini seçti. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan ve Sarılar Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Barış Sarı da etkinliğe katılan isimler arasında yerini aldı.

Bölgede gizli kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ürünleri ve tarifleri gün yüzüne çıkarmak, bölgede yaşayan kadınları desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, 200 Sakaryalı kadının biber, domates, balkabağı, dağ çileği ve nar malzemelerini kullanarak yaptığı reçeller jüri tarafından değerlendirildi.

SAKARYA’NIN DOMATES REÇELİNE BİRİNCİLİK

Jürisinde, dünyaca ünlü şef Ali Ronay, Hazer Amani, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, BİLGİ Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman ve Öğretim Görevlisi David Andrew Shipman’ın yer aldığı yarışmada, domates reçeli tarifiyle Elena Baysal birinciliği kazandı. Elena Baysal ödülünü ve plaketini Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un elinden aldı.

KADINLARIN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLİYORUZ

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, “Kadına yönelik şiddetle mücadele için bir farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz yarışmamızda Sakaryalı kadınlarımızın üreterek hayata katılmalarını desteklemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi. Tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir ise “Kültürümüze ait değerleri yaşatmak ve kadınların üretime, ekonomiye katkıda bulunmasını desteklemek bizler için çok değerli. Bu değerleri yaşatmak bize güç veriyor” diye konuştu.

Yarışmanın jüri başkanlığını yürüten, BİLGİ Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman, “Dünya Kadın Hakları Günü’nde hem üreten kadınlarımızı destekliyoruz hem de yerel değerlerimizi hatırlıyoruz. Kadınların haklarını bilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları adına gerçekleştirilen destekleyici etkinliklerin nicelerinin yapılmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin kapanışında BİLGİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden oluşan Gastro Cookies müzik grubu, mutfak aletlerini enstrüman şeklinde kullanarak verdiği konserle katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı.

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