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Dünyaca ünlü şelale koronavirüs sonrası kendini yeniledi!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 15:17 | Son Güncelleme

Kroonavirüs nedeniyle tedbir amaçlı ziyarete kapatılan Antalya'daki Düden Şelalesi'nde ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 1 aydır sessizliğe bürünen şelalede suyun berrak bir renk aldığı görülürken, şelaleyi saran bitki örtüsünde de iyileşmeler göze çarptı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Düden Şelalesi sessizliğe büründü. Kapalı olmasına karşın şelalenin çıkış noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şelalede, eşsiz manzara adeta görsel şölen sunuyor. Salgın öncesi ve diğer yıllara göre şelalenin suyunda belirgin bir berraklık kendini gösterirken, yine şelaleyi saran bitki örtüsünde de renk iyileşmesi göze çarpıyor. Şelalenin falezlerden akıp denizle buluştuğu kısım olan Lara bölgesi de ziyarete kapalı bulunuyor. Birçok yerli ve yabancı turistin fotoğraf çekinmek için geldiği alandaki manzaraysa adeta huzur veriyor.

YILDA 700 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYORDU

Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, salgın öncesinde Düden Şelalesi’nde ciddi bir sirkülasyon olduğunu ifade ederek, yerli ve yabancı turistlerin buraya ilgi duyduğunu kaydetti. Ünal, "Yıllık 700 bin civarında ziyaretçi sayımız var. Salgın sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonucunda burası ve benzeri alanlar 30 Nisan’a kadar kapatıldı. Şunu fark ediyoruz, yaklaşık 1 aydır kapalı olan şelalede renklerin daha güzelleştiğini, suyun temizliğinin arttığını gözlemliyoruz. Bu tamamen insanların gerçekleştirdiği duyarsızlıktan kaynaklı bir çevre kirliliği olabilir" dedi.

Son 1 ayda suyun oldukça temiz olduğunu vurgulayan Ünal, "Doğanın kendini temizlediği ve yenilediğini gözlemleyebiliyoruz. Bu çok bariz ortada. Şu salgın döneminde gerçek anlamda doğa kendini yeniliyor, bunu bizler burada izliyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs düden şelalesi

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