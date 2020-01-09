Dünyaca ünlü şelalede renk cümbüşü

Antalya’da dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin rengi, geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağış sonrası çamurla karışınca kahverengiye döndü. Düden’in denizle buluştuğu noktada çıkan gökkuşağı muhteşem bir manzara oluştururken, renk cümbüşüne dönen alanda bulunan turistler ise cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi. Kentte geçtiğimiz günlerde 2 gün etkisini gösteren aşırı yağış sonrası, Düden Şelalesi’nin debisi arttı. Yağmur suyuyla birlikte adeta coşan şelalenin Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada görsel şölen yaşandı. Yağış sonrası şelaleden çamur gibi akan suyu gören yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Düden’in denizle buluştuğu noktada çıkan gökkuşağı ise muhteşem bir manzara oluşturdu. Ziyaretçiler, renk cümbüşüne dönen alanı cep telefonlarıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi. Her yağış sonrası şelalede böyle bir manzaranın oluştuğunu belirten vatandaşlardan Abdullah Yalçınkaya, Antalya’nın bu güzellikleriyle dünyanın sayılı kentlerinden olduğunu söyledi.

“Her geldiğimizde sanki ilk defa geliyormuş gibi oluyoruz”

Ailesiyle birlikte şelaleyi gezen Mutlu Karataş da, “Burası Antalya’nın göz bebeği, çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Kızım gökkuşağını çok sevdiği için ona göstermek istedik. Düden çamurlu da olsa güzel bir görüntüsü var” diye konuşurken, Karataş’ın eşi Bilge Karataş ise, "Baktıkça insanın içi açılıyor, stresten uzaklaşıyor insan. Gökkuşağı üstünde martılar uçuyor. Burada oturuyoruz ama her geldiğimizde sanki ilk defa geliyormuş gibi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

