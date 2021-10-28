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  4. Dünyaca ünlü 'taksici'ye İstanbul'da şok! 20 dakika taksi bekledi

Dünyaca ünlü 'taksici'ye İstanbul'da şok! 20 dakika taksi bekledi

28.10.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gitti. Ancak durakta taksi bulamadı. Samy Naceri yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı.

Dünyaca ünlü 'taksici'ye İstanbul'da şok! 20 dakika taksi bekledi

1998 yılında çekilen Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, bir film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerindeki başrolüyle ün kazanan Naceri, özel bir toplantıya katılmak için Beyazıt'ta kaldığı otelden taksi durağına yürüdü. Kendisine Fransız sosyal medya fenomeni Parisa ve menajeri Don Kerry eşlik etti. Samy Naceri, Cağaloğlu'ndaki taksi durağına geldiğinde taksi bulamadı. Samy Naceri, yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri, İstanbul'un tarihi caddelerinde yürürken ve taksi beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı. Fransız aktör İstanbul'daki tecrübelerini DHA'ya aktardı.

"TÜRKİYE'DE OLMAK MUAZZAMDI"

60 yaşındaki Fransız oyuncu Samy Naceri "Türkiye'ye 15 gün önce de tatil için gelmiştim. Bugün bir davet üzerine İstanbul'a geldim. Bana tarihi yerleri gezdirdiler. Osmanlı'dan Atatürk'e kadar olan tarihi eser ve olaylar hakkında bilgi verdiler.

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Tarihe ilgi duyan bir kişi olarak Türkiye'de olmak muazzamdı. Türkler beni sokakta gördüğünde beni tanıyor ama gelip konuşmak için utanıyorlar, ben de öyle olduğunu anlayınca selam veriyorum. Onlar da gelip benimle konuşuyor. Böyle büyük muazzam bir şehirde, turistlerin çokça ziyaret ettiği bir şehirde taksi sorunu olması çok üzücü" dedi.

"TÜRKİYE'DE TAKSİCİ OLMAK İSTEMEZDİM"

Fransız oyuncu Naceri "Gezdiğim ve film çektiğim şehirlerde araba kullanmayı seviyorum. Trafik yoğunluğu yüksek olan şehirlerde de araba kullandım, o yüzden İstanbul trafiğinde de zorlanmadım. Moskova veya Paris trafiğini görseniz saçlarınızı koparırsınız. Oraların trafiği daha da beter" diye konuştu. "Eğer bir oyuncu olmasaydınız Türkiye'de taksici olur muydunuz?" sorusuna Samy Naceri "Burada taksici olmak istemezdim çünkü trafik çok karışık" cevabını verdi.

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(DHA)

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İstanbul
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