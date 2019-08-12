Dünyaca ünlü tenor, Nez ile düet yaptı

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- DÜNYACA ünlü İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve Arp sanatçısı Victor Espinola, sokakta ve barınaktaki sahipsiz hayvanlar yararına İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de konser verdi. Konserde İtalyan tenor Safina, popçu Nez ile düet yaptı.

Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından sahipsiz hayvanlar yararına Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser düzenlendi. Konserde, İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve Arp sanatçısı Victor Espinola, İzmir Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıktı. Daha önce Sezen Aksu, Sertab Erener, Ferhat Göçer ve Meyra ile yaptığı düetlerle gönülleri fetheden İtalyan tenor, bu kez popçu Nez ile düet yaptı. İkilinin Sezen Aksu'nun 'Bile Bile' isimli şarkısıyla yaptıkları düet uzun süre ayakta alkışlandı.

Biletleri 100 liradan satılan 600 kişinin izlediği konser 2 saat sürdü. Konserin sonunda konuşan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, sokak hayvanlarına duyarlığın daha da artacağını belirtip, "Artık Çeşme'nin hayvan dostu bir belediye başkanı var. Barınakta rehabilitasyonlara başladık" dedi.

