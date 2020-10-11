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Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, Isparta'yı tercih etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, daha önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda çektiği klibin ardından, yeni klibi için Isparta'nın lavanta bahçelerini tercih etti

Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, Isparta'yı tercih etti

Türkiye ve Akdeniz'in doğal güzelliklerinden vazgeçemeyen dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda çektiği klibin ardından, yeni klibi için doğal bir stüdyo olan ve yılda 1 milyona yakın ziyaretçi alan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerini tercih etti. Lavanta bahçesine DJ mikseri ve müzik aletlerini taşıyan Rise, doğa ile iç içe klip çekti. Klip çekimleri, bir hafta sürdü. Klip görüntüleri montajlandıktan sonra ilk olarak özel bir müzik kanalında, ardından ünlü DJ'in YouTube kanalında yayınlanacak. Menajeri Can Caferoğlu ile ön çalışması gerçekleştirilen klibin çekimlerini ise Renat Buts yaptı.
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'ANTALYA VEYA ISPARTA OLABİLİR'

Akdeniz'i çok sevdiğini dile getiren DJ Katy Rise, “Akdeniz'in doğal ve tarihi güzellikleri inanılmaz. Bu güzellikler içerisinde müzik yapmak ise benim için inanılmaz keyif verici" dedi. Ukraynalı DJ, bir sonraki videoyu kendi parçası için çekeceğini belirterek, “Akdeniz'i çok seviyorum. Kendi parçam için çekeceğimiz video için yine bu bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinden faydalanacağız. Bu Antalya olabilir, Isparta olabilir. O da sürpriz olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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