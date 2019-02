Dünyaca ünlü uzmanlar Türkiye’de çocuk ve ebeveynlere eğitim verecek

Mart ayının başında düzenlenecek ebeveyn ve çocuk zirvelerinde hem aileler hem de çocuklara çeşitli konularda eğitimler verilecek. Alanında uzman dünyaca ünlü profesörler tarafından eğitim ve öğretim konusunun yanı sıra kreatif düşünce ile teknolojik eğitimler de verilecek.

Eğitim ve teknolojinin paydaşlarını buluşturacak olan ‘Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ ve ebeveynler için paneller, çocuklar için gün boyu farklı atölyelerin yapılacağı ‘Ebeveyn Çocuk Zirvesi’ etkinlikleri tanıtıldı.

’Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ 6’ncı kez katılımcılarıyla buluşacağı zirveye Dr. Who of AI (yapay zeka) in Education olarak bilinen yapay zeka alanında dünyaca ünlü akademisyen Prof. Rose Luckin ve okul tasarımı, etkili öğretim ve öğrenme, çocukların bilişsel gelişim süreçleri başta olmak üzere birçok alanda çalışması bulunan Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Harry Daniels gibi birçok deneyimli isim yer alacak. ‘Ebeveyn Çocuk Zirvesi’nde 3- 13 yaş arasındaki çocuklar için üretici drama, permakültür, artırılmış gerçeklik, lego, İngilizce konuşma, inovasyon, mindfulness (bilinçli farkındalık), vermikültür, ahşap oyuncak yapımı, sanat, robotik, maker, oyun ile kodlama, steam, flip flop, 3D kalem, masal, güvenli internet, çivi futbol sahası, ahşap tasarım ve şekillendirme, okuma ve yazma gibi birbirinden farklı ve faydalı atölyeler düzenlenecek.