Dünyaca ünlü yer bilimcilere İTÜ'den fahri doktora

"Duayen profesörler, Dewey, Le Pichon ve McKenzie Türkiye'de ve üniversitemizdeki çalışmalarıyla ve destekleriyle yaşayan en önemli jeologlardan. Birçok İTÜ'lü akademisyen ve öğrenci ülkemizde bilimsel çalışmalarda bulunuyorlar. Türkiye'de birçok proje başlattılar ve onlar için fon sağladılar, böylece ülkemizin jeoloji bilimini büyük ölçüde geliştirdiler. Uzun zamandır birlikte çalıştığımız bu isimlere bu nedenle fahri doktora beratlarını vermemiz 40 yıldan daha eski olan bağlarımızı resmileştiriyor. Verdiğimiz unvanlar bizi gerçekten onlardan daha çok onurlandırıyor. Kabul ettikleri ve tarihimize bugün bir iz bıraktığımızdan dolayı minnettarız."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca'dan sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Celal Şengör de Prof. Dr. John F. Dewey, Prof. Dr. Dan McKenzie ve Prof. Dr. Xavier Le Pichon ile ilgili anılarını paylaştı.

Konuşmaların ardından fahri doktora beratları, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından takdim edildi.

