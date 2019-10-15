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Dünyaca ünlü yer bilimcilere İTÜ'den fahri doktora

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

İTÜ tarafından, dünyada ve Türkiye'de yer bilimleri alanında bilim ve teknolojinin gelişmesine sağladıkları katkılar nedeniyle Prof. Dr. John F. Dewey, Prof. Dr. Dan McKenzie ve Prof. Dr. Xavier Le Pichon'a fahri doktora beratları verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Senatosu kararıyla dünyada ve Türkiye'de yer bilimleri alanında bilim ve teknolojinin gelişmesine sağladıkları katkılar nedeniyle Prof. Dr. John F. Dewey, Prof. Dr. Dan McKenzie ve Prof. Dr. Xavier Le Pichon'a fahri doktora beratları takdim edildi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İTÜ tarafından düzenlenen "Fahri Doktora Berat" töreni, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Törene, Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. John F. Dewey, Cambridge Üniversitesinden Prof. Dr. Dan McKenzie, College de France'den Prof. Dr. Xavier Le Pichon ve aileleri, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör ve bilim dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Mehmet Karaca, birbirinden değerli dünyanın en önemli 3 yer bilimcisine fahri doktora unvanı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fahri doktora derecelerini kabul ederek onurlandıran ve böylelikle isimleri mezunlar arasına eklenen 3 bilim insanının artık İTÜ'lü olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Duayen profesörler, Dewey, Le Pichon ve McKenzie Türkiye'de ve üniversitemizdeki çalışmalarıyla ve destekleriyle yaşayan en önemli jeologlardan. Birçok İTÜ'lü akademisyen ve öğrenci ülkemizde bilimsel çalışmalarda bulunuyorlar. Türkiye'de birçok proje başlattılar ve onlar için fon sağladılar, böylece ülkemizin jeoloji bilimini büyük ölçüde geliştirdiler. Uzun zamandır birlikte çalıştığımız bu isimlere bu nedenle fahri doktora beratlarını vermemiz 40 yıldan daha eski olan bağlarımızı resmileştiriyor. Verdiğimiz unvanlar bizi gerçekten onlardan daha çok onurlandırıyor. Kabul ettikleri ve tarihimize bugün bir iz bıraktığımızdan dolayı minnettarız."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca'dan sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Celal Şengör de Prof. Dr. John F. Dewey, Prof. Dr. Dan McKenzie ve Prof. Dr. Xavier Le Pichon ile ilgili anılarını paylaştı.

Konuşmaların ardından fahri doktora beratları, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından takdim edildi.

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fahri doktora İTÜ Prof. Dr. Celal Şengör

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