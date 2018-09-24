Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

Hatta son zamanlarda adası olan ünlülerin hatrı sayılır bir sayıya ulaştığını söyleyebiliriz. Adaya sahip olmak için ödenen bedeller de dünyada yankı uyandıracak kadar fazla. İşte aralarında Türkiye'den de bir yerin bulunduğu dünya yıldızlarının sahip oldukları adalar...