Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

Hatta son zamanlarda adası olan ünlülerin hatrı sayılır bir sayıya ulaştığını söyleyebiliriz. Adaya sahip olmak için ödenen bedeller de dünyada yankı uyandıracak kadar fazla. İşte aralarında Türkiye'den de bir yerin bulunduğu dünya yıldızlarının sahip oldukları adalar...
Ada sahibi ünlüler
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Mel Gibson, Mago Island - 15 milyon dolar
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Celine Dion, Quebec - 25.5 milyon dolar
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Shakira, Bonds Clay - 16 milyon dolar
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Lenny Kravitz, Eleuthera - Bilinmiyor
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Eddie Murphy, Rooster Cay - 15 milyon dolar
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Pamela Anderson, Dubai - undisclosed amount
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Larry Ellison, Linai - 300 milyon dolar
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Ricky Martin, Brazil - 8 milyon dolar
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Steven Spielberg, Madeira Archipelago - fiyatı bilinmiyor
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Jay Z & Beyonce, The Bahamas - 3milyon dolar
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Kim Kardashian & North West, Turtle Island - 5milyon dolar
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Bill Gates, Grand Bogue Caye - 25 milyon dolar
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Larry Page, Eustasia Island - fiyatı bilinmiyor
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David Copperfield, Musha Cay - 50 milyon dolar
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Tim McGraw & Faith Hill, Goat Cay - 1.2 milyon dolar
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Marlon Brando, Tetiaroa- fiyatı bilinmiyor
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John Lennon, Dorinish Island - 42.50 bin dolar
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The Barclay Brothers, Brecqhou - 4.3 milyon dolar
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Bernard Arnault, Indigo Island - 35milyon dolar
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Ted Turner, St Phillips Island - 4.9 milyon dolar
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John Wayne ,Taborcillo Island fiyatı bilinmiyor
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Richard Branson, Necker Island - 180 bin dolar
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Rudolf Nureyev, Il Gallo Lungo - 2.4 milyon dolar
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Gene Hackman, British Columbia - fiyatı bilinmiyor
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Shah Rukh Khan, Palm Jumeirah - 2.8 milyon dolar
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Roman Abramovich, St. Bart’s - 90 milyon dolar
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Johnny Depp, Little Halls Pond Cay - 3.6 milyon dolar
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Diana Ross, Tahitian Island - fiyatı bilinmiyor
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Aristotle Onassis, Skorpios - 142 milyon dolar
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Louis Bacon, Robins Island - 11 milyon dolar
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Julia Roberts, Bahamas - fiyatı bilinmiyor
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Paul Allen, Allan Island - 13.5 milyon dolar
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Hamad bin Khalifa Al Thani, Greek Islands - 11 milyon dolar
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Mikhail Prokhorov, North Island - 35 milyon dolar
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Tyler Perry, White Bay Cay - fiyatı bilinmiyor
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John Malone, Sampson Cay - fiyatı bilinmiyor
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Michael Schumacher, Dubai - 5.55 milyon dolar
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Dean Kamen, North Dumpling - 3.5 milyon dolar
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Robin Williams, British Columbia - fiyatı bilinmiyor
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Craig McCaw, James Island - 75 milyon dolar
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Dr. Henry Jarecki, Guana Island - bilinmiyor
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Dietrich Mateschitz, Fiji - 10 milyon dolar
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Georges Cohen, Calivigny - bilinmiyor
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Angelina Jolie & Brad Pitt, Petra Island - 14.9 milyon dolar
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Naomi Campbell, Türkiye, fiyatı bilinmiyor
Naomi Campbell, 41 yaşındaki erkek arkadaşı Rus milyarder Vladislav Doronin'e doğum günü hediyesi olarak Türkiye'nin Gökova Körfezi'ndeki Kleopatra Adası'nda yer alan Horus-Eye Eco Evi'ni bilinmeyen bir fiyata satın aldı. Eşsiz ev, İspanyol Mimar Luis de Garrido tarafından tasarlandı.
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Jiri Smejc, Velaa Island 200 milyon dolar
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Nicolas Cage, Leaf Cay - 7 milyon dolar
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Leonardo DiCaprio, Blackadore Caye - 1.75 milyon dolar
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