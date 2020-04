Dünyaca ünlü yıldızlardan koronavirüs yardım konseri

Hafta sonunda dünyaca ünlü yüzü aşkın sanatçının katılımıyla bir koronavirüs yardım etkinliği düzenleniyor. Cumartesi akşamı TSİ 21'de başlayıp Pazar sabah 5'e kadar sürecek etkinlik, dünya genelinde birçok televizyon kanalının yanı sıra YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden de canlı yayınlanacak.

Konser çerçevesinde toplanacak bağışların koronavirüsle mücadeleye aktarılacağı belirtildi.

"One World – Together At Home" yani "Tek Dünya – Birlikte Evdeyiz" sloganıyla düzenlenecek konserde The Rolling Stones, Taylor Swift, , Billie Eilish, Celine Dion, Pharrell Williams, Elton John, Paul McCartney ve Stevie Wonder da sahne alacak.

Etkinlikte ayrıca sinema oyuncuları Don Cheadle, Samuel L. Jackson ve Sarah Jessica Parker'ın yanı sıra Amerikan kadın milli futbol takımının yıldızı Megan Rapinoe gibi isimler de yer alacak. Etkinliğe ayrıca ABD'nin önde gelen talk show sunucularından Jimmy Fallon, Stephen Colbert ve Jimmy Kimmel de katılacak.

Etkinlikte uluslararası yıldızlara ek olarak koronavirüsle mücadelede etkin rol alan insanların hikayelerine de yer verilecek.