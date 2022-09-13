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Dünyaca ünlü yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetmişti! Eşi açıkladı: 'Yardımlı intihara başvurdu'

13.09.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü yönetmenin eşi Anne-Marie Mieville, Godard'ın yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetmişti! Eşi açıkladı: 'Yardımlı intihara başvurdu'

Fransız sinemasının yeni dalga akımına öncülük eden yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin eşi Anne-Marie Mieville, Jean-Luc Godard'ın İsviçre'deki evinde yakınlarının yakında huzur içindeyken yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini söyledi.

'BU ONUN KARARIYDI'

Mieville yönetmenin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı" dedi. İsviçre'de destekli intihara izin veriliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yönetmen ötanazi fransız
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