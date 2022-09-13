Dünyaca ünlü yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetmişti! Eşi açıkladı: 'Yardımlı intihara başvurdu'

Fransız sinemasının yeni dalga akımına öncülük eden yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin eşi Anne-Marie Mieville, Jean-Luc Godard'ın İsviçre'deki evinde yakınlarının yakında huzur içindeyken yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini söyledi.

'BU ONUN KARARIYDI'

Mieville yönetmenin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı" dedi. İsviçre'de destekli intihara izin veriliyor. (İHA)

