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Dünyada 100 binden fazla kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilisi Agnes Coutou: - "Bunun buzdağının görünen kısmı olduğunu, geçmiş ve devam eden çatışmalar nedeniyle kayıp olduğu tahmin edilenlerin yalnızca bir kısmını temsil ettiğini biliyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dünya genelinde çeşitli sebeplerden 100 binden fazla kişinin kayıp olduğunu belirterek, bu durumu "küresel bir kriz" olarak nitelendirdi.

Örgüt yetkililerinden Agnes Coutou, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun insan hakları komitesinde yaptığı konuşmada, dünya genelinde çeşitli nedenlerden 100 binden fazla kişinin halihazırda kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakamı oluşturduğunu belirten Coutou, "Bunun, buzdağının görünen kısmı olduğunu, geçmiş ve devam eden çatışmalar nedeniyle kayıp olduğu tahmin edilenlerin yalnızca bir kısmını temsil ettiğini biliyoruz." dedi.

Kayıp kişilerin, ailelerin ve toplumların tarihini derinden şekillendirdiğine dikkati çeken Coutou, "On yıllarca süren çatışmanın bu gibi çözülmemiş sonuçları barış umutlarını engelleyebilir." diye konuştu.

Coutou, bu durumu "küresel bir kriz" şeklinde nitelendirdi.

Günümüzdeki savaşlara çeşitli ülkelerden gelen birey ve grupların müdahil olduğunu, bunun kaybolan veya kayıplardan etkilenen kişi sayısını artırdığını kaydeden Coutou, kayıp kişiler sorununun uluslararası boyutunun özellikle göç konusuyla örtüştüğünü, zira çatışmadan kaçan binlerce kişinin transit ve hedef ülkelerde de kaybolduğunu söyledi.

Coutou, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin, kaybolmaların önüne geçmek için "erken ve önleyici eylem" çağrısında bulunduğunu vurguladı.

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Agnes Coutou Kayıp kişiler Kriz Uluslararası Kızılhaç Komitesi

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