Dünyada 12,6 milyon AIDS hastası tedaviye muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), sanal olarak bugün başlayan ve 10 Temmuz'a kadar devam edecek olan Dünya AIDS Konferansı'nın açılışında dünya genelinde AIDS'e yol açan virüs HIV'in yayılmasına ilişkin bir rapor sundu.

Dünya genelinde ömür boyu tedavi görmesi gereken HIV pozitif 12 milyon 600 kişinin tedavi olanaklarına ve antiretroviral ilaçlara ulaşamadığına dikkat çeken UNAIDS Yardım Programı Başkanı Winnie Byanyima, hükümetlere koronavirüs nedeniyle AIDS hastalarının ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.

Özellikle yoksul ülkelerde hastaların virüsün vücutlarında daha fazla çoğalmasını engelleyen ilaçlara ulaşmasının daha güç olduğunu belirten Byanyima, koronavirüs salgınının ilaçların tedarik zincirini de sekteye uğrattığını dile getirdi.

2019 yılı itibariyle dünyada toplam 38 milyon kişinin HIV pozitif bulunduğunu açıklayan BM yetkilisi, bu yıl AIDS ölümlerini ve yeni HIV vakalarını 500 binle sınırlandırma hedefine ise korona nedeniyle ulaşılamayabileceğine işaret etti.

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