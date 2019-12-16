Dünyada 2019 böyle geçti (3)

Aynı dönemde, Güneydoğu Asya'daki aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar, Brezilya'nın Amazon bölgesinde çıkan 72 binden fazla yangın, Bahamaları vuran Dorian Kasırgası, özellikle temmuz ayında kaydedilen aşırı sıcaklar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1 yılını dolduran Ebola ile Güneydoğu Asya ülkelerinde görülen dang humması salgınları dünyada endişeye neden oldu.

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen yönetim karşı protestolarda havalimanının işgali, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’ya yönelik silahlı İHA saldırısı, Mısır’da ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenlenmesi, İspanyol STK Open Arms’ın Akdeniz’de kurtardığı 123 düzensiz göçmenin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından istenmemesi, söz konusu dönemde en fazla dikkati çeken siyasi olaylar oldu.

2019'un temmuz, ağustos ve eylül aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde haziran ayında başlayan protestolar da 3 ay boyunca hız kesmeden devam etti.

Eylül sonunda Ebola ölümlerinin 2 bini geçtiği yılın üçüncü çeyreğinde, Güney Asya'da haziran-eylüldeki muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te 500'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

- Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya sıçraması üzerine küresel acil durum ilan etti.

- Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat ile bir Irak vatandaşı öldü. Saldırıyı düzenleyen terörist 3 gün sonra yakalandı.

- Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri Bosco Ntaganda'yı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum etti.

- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un karısı Prenses Haya, sığındığı İngiltere'de kocasına karşı "korunma" talep etti.

- Filistin, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldı.

- Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ve Serakib ilçesinde yer alan pazar yerlerine düzenlediği saldırılarda 50 kişi öldü.

- Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumu, Temmuz 2019'un kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu bildirdi.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak iki birlik toprağına ayırdı. Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırdı, sokağa çıkma yasağıyla internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirildi.

- Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin üç boyutlu haritasını çıkardı.

- Rusya'nın 3 Temmuz'da çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ABD'nin de çekilmesiyle INF sona ermiş oldu.

- ABD, ticaret savaşı içinde olduğu Çin ürünlerine 1 Eylül'den geçerli olmak üzere yüzde 10 ek vergi koydu.

- ABD Başkanı Donald Trump, yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland'ı satın alma konusunu gündeme getirdi. Danimarka ve Grönland’ın tepkisi üzerine Trump, Kopenhag ziyaretini erteledi.

- Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in güneyine saldırılarında Kurban Bayramı boyunca yerinden edilen 124 bin civarındaki sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göçtü.

- Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu en az 69 kişi yaşamını yitirdi.

- Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 69 kişi yaşamını yitirdi.

- ABD, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdı.

- Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin 843 orman yangını meydana geldiği bildirildi. Son 3 haftada yoğunlaşan yangınlar, tüm dünyayı harekete geçirirken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin 20 milyon avroluk yardım teklifini reddetti.

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında, kadın ve çocukların olduğu 80 kişi hayatını kaybetti.

- Sudan'da askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında nisan ayından bu yana süren otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı.

- NASA, dünyayla çok daha az irtibat kurularak derin uzay seyahatine olanak tanıyacak Derin Uzay Atomik Saati'ni çalıştırdı.

- ABD'de sigara kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan gizemli akciğer hastalığı sebebiyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Yıl sonunda bu sayı 52’ye, vaka sayısı ise 2 bin 409’a ulaştı.

31 Ağustos

- Hindistan'ın doğusundaki Assam eyaletinde 1,9 milyon kişi, yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakıldı.

EYLÜL

1 Eylül

- Yemen'in Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişilerin tutulduğu hapishaneye Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 156 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

- Kategori 5 seviyesindeki Dorian Kasırgası, Bahamalar ve ABD'nin güney Atlantik kıyılarında etkili oldu. Bahamalar'da 3,4 milyar dolar zarara yol açan Dorian en az 73 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin kaybolmasına neden oldu.

2 Eylül

- ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile prensipte uzlaşıya varıldığını, anlaşma şartları yerine getirilirse, 135 gün içinde ülkedeki 5 üssü terk edeceklerini, ilk etapta 14 bin askerden 5'ini çekeceklerini bildirdi.

5 Eylül

- Sudan’da nisan ayındaki askeri darbenin ardından 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.

6 Eylül

- İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmasının (Brexit) önünü kesecek tasarıyı onayladı.