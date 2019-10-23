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Dünyada 2,1 milyar kişi obeziteyle mücadele ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Dünyada kilolu veya obez kişi sayısının son 30 yılda 857 milyondan 2,1 milyara yükseldiği görüldü.Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, obezite ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

Dünyada 2,1 milyar kişi obeziteyle mücadele ediyor

Dünyada kilolu veya obez kişi sayısının son 30 yılda 857 milyondan 2,1 milyara yükseldiği görüldü.
Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, obezite ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl obezite alakalı basına 26 bin 488 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yılın rakamlarına bakıldığında ise ilk 10 ay da 22 bin 771 adet haber yapıldığı görüldü. En çok konuşulan başlıklar arasında ise obezite ile mücadele yer aldı. Obezitenin depresyonu tetiklediğine dair yapılan açıklamalar ise yine konuşulan başlıklar arasına girdi.
Obeziteye kişi başı 99 dolar harcayacağız
Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, obezlerin normal bireylere oranla yaklaşık 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığı görüldü. Obezite kaynaklı hastalıkların tedavisinin de toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4’üne tekabül ettiği kaydedildi. Raporda 2020 ile 2050 yılları arasında obeziteye bağlı sağlık sorunlarına en çok bütçe ayıracak ülkeler de yer alırken, Türkiye’nin kişi başına 99 dolar harcama öngörüsü ile bu listenin 10’ncu sırasına yerleştiği saptandı. Obeziteye bağlı sağlık sorunlarına kişi başı en çok bütçe ayıracak ülke ise 644,8 dolar ile ABD oldu.

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