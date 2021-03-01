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Dünyada 42 adet var, piyasa değeri 1 milyon dolar

01.03.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma ekipleri tarafından piyasa değeri 1 milyon dolar olan ve dünyada sadece 42 adet bulunan milattan önce 5’inci yüzyıla ait Grek sikkesi ele geçirildi.Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ortaca Sarıgerme Mahallesi’nde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.Jandarma İstihbarat ekipleri alıcı gibi davranarak şahıs ile irtibata geçti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma ekipleri tarafından piyasa değeri 1 milyon dolar olan ve dünyada sadece 42 adet bulunan milattan önce 5’inci yüzyıla ait Grek sikkesi ele geçirildi.
Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ortaca Sarıgerme Mahallesi’nde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.
Jandarma İstihbarat ekipleri alıcı gibi davranarak şahıs ile irtibata geçti. Sivil ekipler akşam saatlerinde şahıs ile buluştu. Tarihi eserlerin satışı esnasında Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yapılan operasyon ile şahıslar suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada; 42 gram ağırlığında M.Ö. 5’inci yüzyıla ait, dünyada sadece 42 adet olan Atina Grek sikkesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.Ç., M.K., S.K., T.Ş., R.K. ve M.E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Ele geçirilen ve dünyada sadece 42 adet bulunan Grek sikkesinin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.

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