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"Dünyada 50 milyona yakın insan Özbekçe konuşuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 21:23 | Son Güncelleme

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: - "Günümüzde Özbek dilinde konuşanların sayısı dünya genelinde 50 milyona yaklaştı. Bu da Özbekçenin dünyadaki en büyük dillerden birine dönüşmekte olduğunu gösteriyor"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Günümüzde Özbek dilinde konuşanların sayısı dünya genelinde 50 milyona yaklaştı. Bu da Özbekçenin dünyadaki en büyük dillerden birine dönüşmekte olduğunu gösteriyor." dedi.

Özbekistan’da Özbekçeye devlet dili statüsünün verilmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla Taşkent'te resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törende yaptığı konuşmada, dünyadaki en kadim ve zengin dillerden biri olan Özbekçenin, Özbek halkı için en büyük değer, bağımsız bir devletin simgesi ve eşsiz manevi zenginlik olduğunu söyledi.

Özbek dilinin Türk dilleri ailesine ait en fazla konuşulan dillerden biri olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "Günümüzde Özbek dilinde konuşanların sayısı dünya genelinde 50 milyona yaklaştı. Bu da Özbekçenin dünyadaki en büyük dillerden birine dönüşmekte olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, ayrıca Özbek dili ve edebiyatının aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60'a yakın ülkedeki çok sayıda üniversitede okutulduğuna dikkati çekti.

Özbek diline devlet dili statüsünün Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasından çok daha önce, 21 Ekim 1989’da verildiğini anımsatan Mirziyoyev, kendisinin de yer aldığı bu sürecin sonunda elde edilen statünün kolay kazanılmadığını aktardı.

21 Ekim’in ülkede "Özbek Dili Bayramı" olarak kutlanacağını belirten Mirziyoyev, "Her birimiz devlet diline olan itibarı bağımsızlığa itibar olarak; devlet diline saygı ve sadakatı da ana vatana saygı ve sadakat olarak bilmemiz lazım." diye konuştu.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbek dili Özbekistan

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