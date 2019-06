Dünyada 70,8 milyon insan yerinden edildi

Her iki saniyede bir kişi

Dünya üzerindeki mülteci, sığınmacı ya da yerinden yurdundan edilmiş yaklaşık 70,8 milyon insanın yarısından çoğu kendi ülkesinde yaşıyor. BMMYK her yıl 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde sürgün edilen insanlara dair güncel verileri paylaşıyor. 2009 yılında dünya üzerindeki sığınmacı sayısı 43,3 milyon olarak açıklanmıştı. Güncel raporda sığınmacı olarak kaydedilen her beş kişiden biri en az 20 yıldır evinden sürgün bir hayat yaşıyor. Her beş sığınmacıdan dördü ise en az beş yıldır evinden ayrı. Dünya çapında her iki saniyede bir kişi evinden ayrılmak ve göç etmek zorunda bırakılıyor. Bu da günde 37 bin kişiye tekabül ediyor.

AP,Reuters,dpa,epd / ET,HT

©Deutsche Welle Türkçe