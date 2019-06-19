Dünyada 70,8 milyon insan yerinden edildi

Bu, bugüne dek kaydedilen en yüksek sayı.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, kurumun kurulmasından bu yana yerinden yurdundan edilenlerin sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 31 Aralık 2018 tarihli ellerindeki en güncel verilere göre dünya üzerinde halihazırda 70,8 milyon insanın zorla yerlerinden edildiğini belirtti. Bu rakamın bir yıl öncesine göre 2,3 milyon fazla olduğunu ettiğini belirten Grandi, 20 yıl öncesine kıyasla da sığınmacı ve mülteci sayısının iki kat arttığını ifade etti. Filippo Grandi’ye göre, Venezuela’dan kaçan insanların tamamı kayıt altına alınamadığı için küresel çaptaki gerçek rakam 70,8 milyonun çok üstünde olabilir.

Almanya’ya iltica başvurusunda düşüş

Almanya’da ise iltica başvurularında geçen yıl olduğu gibi düşüş yaşandı. 2016 yılında 722 bin 400 kişi Almanya’ya iltica başvurusunda bulunurken, bu rakam 2017’de 198 bin 300’e, 2018’de de 161 bin 900’e geriledi. Almanya’ya iltica başvurunda bulunanlar içinde en kalabalık grup 44 bin 200 kişi ile Suriyeliler. Onları Iraklılar (16 bin 300) ve İranlılar (10 bin 900) takip ediyor. Yaklaşık 1,1 milyon mülteci ve sığınmacı barındıran Almanya’nın izlediği politikayı öven Yüksek Komser Grandi, Alman hükümetinin uyum çalışmalarına önemli bir kaynak ayırdığını belirterek, "Almanya, diğer ülkelerin kendine örnek alabileceği bir model" ifadesini kullandı. Başbakan Merkel’in 2015 yılında, Almanya’nın kapılarını sığınmacılara açarak büyük bir cesaret gösterdiğini ifade eden Grandi, tarihin Merkel’i haklı çıkaracağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.