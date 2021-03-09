Yani, dünyada 736 milyon kadın şiddet mağduru. DSÖ yetkilileri pandemide şiddetin arttığı daha da uyarısında bulundu.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kadına yönelik şiddete ilişkin verilerin yer aldığı raporunu Cenevre'deki merkezinde kamuoyuna sundu. Kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde ve çok küçük yaşlardan itibaren başladığını ortaya koyan rapora göre, dünya genelinde 736 milyon kadın hayatında en az bir kez partneri tarafından şiddete ya da ilişkisi olmadığı bir erkek tarafından cinsel şiddete maruz kaldı. Bu rakam, dünyadaki kadın nüfusunun üçte birine tekabül ediyor.

Rapora göre kadınların büyük çoğunluğu, yani 641 milyonu, evliliğinde ya da partneriyle ilişkisinde şiddete uğradı. Araştırmalar 15-24 yaş arasındaki her dört kadından birinin evlilik ya da partnerlik ilişkisinde şiddetle karşı karşıya gelmiş olduğunu da gösterdi. Raporda kadınların yüzde 6'sının ise ilişkisi olmadığı bir erkeğin saldırısına maruz kaldığı aktarıldı.

Ancak DSÖ uzmanları, tecavüze uğrayan kadınların damgalanmaktan çekindikleri ve karşı karşıya kaldığı şiddeti açıklayamadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olacağını tahmin ediyor.