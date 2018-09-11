Dünyada 821 milyon kişi aç

Bu sayının arttığına dikkat çeken yetkililer, açlık ve yetersiz beslenmenin başlıca nedeninin iklim değişikliği olduğunu belirtti.Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı beş örgüt tarafından açıklanan bir rapor, dünyada her dokuz kişiden birinin yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da açıklanan "Dünyada Beslenme ve Gıda Güvenliği'nin Durumu" adlı raporda, geçen yıl dünyada açlık çekenlerin sayısının 821 milyona yükseldiği belirtildi. 2016 yılında bu sayı 804 milyon olarak kaydedilmişti.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, raporu "Bu mesaj dünyada korku yaratmalı” sözleriyle değerlendirdi. Beasley, uzun yıllar boyunca dünyada açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya olanların sayısının azaldığını, BM'nin 2030 yılına kadar açlık çekilmesine son vermeyi hedeflediğini hatırlattı. Beasley, ancak son gelişmelere göz önünde bulunduğunda bu hedefe ulaşmanın gerçekçi olmadığını da sözlerine ekledi.

Raporda, dünyada açlık çekenlerin sayısının son üç yılda arttığına dikkat çekilerek, sayıların on yıl önceki düzeye gerilediği belirtildi. Özellikle dünyada 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22'sinde, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları yaşandığı kaydedildi.