Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dünyada barış ve huzura ihtiyaç olunduğunu belirterek, "Elhamdulillah bizler Saadet Partisi ve milli görüş olarak 50 yıldır siyasi sahada bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için ciddi çalışmanın içine girdik." dedi.

Karamollaoğlu, partisince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, yüz binlerce insanın ramazanı yokluk içinde geçirdiğini, Suriye'nin, ramazan ayında büyük sıkıntılara maruz kaldığını belirtti.

Libya, Yemen, Bangladeş, Keşmir ve Filistin örneğini vererek nereye göz atılsa, kan ve gözyaşına şahit olunduğunu aktaran Karamollaoğlu, bu durumun kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

Batı dünyasında Müslümanlara karşı kin ve nefret duygusunun doruğa çıktığını savunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da camide ibadet sırasında Müslümanlar katledildi. Onun arkasından kilise ve havralara saldırı oldu. Hangi dine mensup olursa olsun ibadethanelerin hiçbirine ve insanlara bu tip saldırıların yapılmasını tasvip etmeyiz. Dünyada barış ve huzura ihtiyacımız var. Elhamdulillah Saadet Partisi ve milli görüş olarak 50 yıldır siyasi sahada bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için ciddi çalışmanın içine girdik. Zaman geldi başarılı olduk. Zaman geldi iftiralara ve sıkıntılara maruz kaldık ama hiçbir zaman vazgeçmedik bunu dava edindik. Bugün de aynı duyguları yaşıyoruz."