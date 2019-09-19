Dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen rahatsızlık bel ağrısı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan bel ağrısının, aslında önemli sağlık sorunlarının da sinyalini verdiğini söyledi.

İnsanlar hayatların belli bir döneminde mutlaka bel ağrısı çekiyorlar. “Pek çok sağlık sorunun da habercisi olan bel ağrıları genel olarak değerlendirmeli, araştırması yapılmalı ve tedavisi yapılmalıdır” diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Bel ağrısı, toplumda ortalama yüzde 80’lerde sıklık gösteren rahatsızlık olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalara göre; nüfusun yüzde 60-80’inin yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısından şikayetçi olduğunu söylüyor. Dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan bel ağrısı, aslında önemli sağlık sorunlarının da sinyalini veriyor. Doğumsal anomaliler, travmatik nedenler (omurga kırıkları ya da kayması), bel zorlanması, postür bozuklukları, bel fıtığı, bel omurgasının kireçlenmesine bağlı bel ağrıları, osteoporoz, kemik yumuşaması gibi durumlar bu ağrıları ortaya çıkarmaktadır. Hemen hemen her insanda ortaya çıkan bu ağrılar farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarken, kişiler oluşan ağrıların giderilmesi için kulaktan dolma yöntemlerle veya internet üzerinden yaptığı araştırmalarla, ağrılarına çözüm bulmaya çalışılıyor. Fakat doğru teşhis ve tedavi için mutlaka deneyimli uzmanlara görünmek gerekiyor" bilgilerini verdi.

