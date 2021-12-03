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Dünyada bir ilk: Anvers Hayvanat Bahçesi'ndeki iki su aygırı Covid'e yakalandı

03.12.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın Anvers (Antwerp) Hayvanat Bahçesi'ndeki Imani ve Hermian adlı iki su aygırının Covid'e yakalandığı açıklandı.

Dünyada bir ilk: Anvers Hayvanat Bahçesi'ndeki iki su aygırı Covid'e yakalandı

Belçika'nın Anvers (Antwerp) Hayvanat Bahçesi'ndeki Imani ve Hermian adlı iki su aygırının Covid'e yakalandığı ajçıklandı.

Hayvanat bahçesi yetkililerine göre, bu dünya genelinde su aygırlarında rastlanan ilk resmi koronavirüs vakası.

Su aygırlarının durumu iyi, ancak hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmiyor.

Belçika Ulusal Veterinerlik Laboratuvarı tarafından yapılan incelemede, Imani ve Hermian adlı su aygırlarının testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamaya göre, su aygırlarının sadece burun akıntısı sorunu var. Ziyaret yasağı konan ve tecrit altında tutulan hayvanların bakıcıları da koruyucu kıyafetler giyiyor. Bakıcıların testleri negatif çıktı.

Anvers Hayvanat Bahçesi'ndeki tüm hayvanlara geçen yıl koronavirüs testi yapıldı, ancak hiçbir hayvanda enfeksiyona rastlanmadı. Su aygırları, hayvanat bahçesinin Covid'e yakalanan ilk sakinleri oldu.

Yetkililere göre, bu aynı zamanda dünyada su aygırlarında resmi olarak saptanan ilk Covid vakası. Dünya çapında koronavirüs vakaları daha önce kedigiller ile büyük maymun türlerinde ortaya çıkmıştı.

Yetkililer, iki su aygırının nasıl virüse yakalandığını bilmiyor. Bakıcıların bugüne kadar yapılan testleri negatif çıktığı için, hayvanların virüsü naslı kaptığı araştırılıyor.

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