Dünyada bir ilk! Çift antikorlu koronavirüs tanı kiti ÇOMÜ’de geliştirildi

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından ‘İleri Araştırma Projeleri’ kapsamında desteklenen çalışmanın dünyadaki benzerlerinden en önemli üstünlüğü ve farklılığı, insanda üretilen, virüse özel iki farklı antikorun tek bir test kitinde tanısının yapılabiliyor olması. Böylelikle çok kısa sürede yanıt veren, daha güvenilir bir test kiti üretilmiş oldu.

"TÜRKİYE'DE DEĞİL, DÜNYADA İLK DEFA YAPILAN BİR TEST"

Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen test kitinin dünyada ilk defa yapıldığını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Bugün burada projemizin sonuçlarını açıklıyoruz. O da Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk hocamızın Covid-19 ile ilgili geliştirmiş olduğu bir test sonucunu. Bilimsel araştırma projelerimizden desteklenen bu projedeki ilginç olan şu; Türkiye’de değil, dünyada ilk defa yapılan bir test. Çünkü dünyada bir antikor testi bulunuyor. PCR’larda biliyorsunuz doğruluk oranı yüzde 63 oranında değişiyor. Yani yüzde 40 civarında bir yanılma payı var ama hocamızın geliştirmiş olduğu bu testle kısa bir sürede yani 5-10 dakika içerisinde yüzde 100 bir sonuç elde ediliyor. Daha sonraki dönemde de Covid-19 geçirip, geçirmediğini de tespit ediyor. Covid-19 ise bunu ortaya koyan bir test. Hızlı sonuç veriyor ve yüzde yüz sonuçlu bir test. Dünyadaki uygulamalar daha çok tek protein üzerinde yapılan bir çalışma ama bizim hocamız iki protein üzerinde çalışmasını yürütüyor. Bundan dolayı ayrı bir özelliği var. Biz bu proje ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak gerçekten övünç duyuyoruz” dedi.