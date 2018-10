Dünyada bir ilk! Eşcinsel çift, aynı çocuğa beraber hamile kaldı!

Ashleigh and Bliss Coulter çifti şimdi 5 aylık olan oğulları Stetson ile çok mutlu ancak bu onlar için kolay bir süreç olmadı. Normalde lezbiyen çiftlerden yalnızca biri biyolojik olarak hamileliği yaşayabiliyor. 'İki taraflı Zahmetsiz Tüp Bebek' (Effortless Reciprocal In Vitro Fertilization' ya da kısa adıyla 'ER-IVF' denilen bir yöntem sayesinde her iki kadın da döllenme sonrası oğullarını fiziksel olarak bedenlerinde taşımış oldu.