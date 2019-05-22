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Dünyada bir ilk, geçirdiği motosiklet kazası hayatını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta motosikletiyle kaza yapan genç, ıssız yerde kaza yapma olasılığı sebebiyle yeni bir keşif gerçekleştirdi.

Dünyada bir ilk, geçirdiği motosiklet kazası hayatını değiştirdi

Zonguldak’ta motosikletiyle kaza yapan genç, ıssız yerde kaza yapma olasılığı sebebiyle yeni bir keşif gerçekleştirdi. Dünyada ilk olma özelliği bulunan buluş sayesinde olası bir kaza motosiklet üzerindeki sensörler SMS ile rehberde kayıtlı bir kişiye kazayı haber verebilecek.
Zonguldak’ta bu yıl ilki düzenlenen 1. KodlaZon festivaline katılan Mesleki Eğitim Merkezi 3. Sınıf öğrencisi Hasan Baş Karakaş, geçen yıl Eylül ayında geçirdiği motosiklet kazasının ardından ilginç bir çalışma başlattı.
Motosiklet kullanıcılarının ıssız yerlerde yaşayabileceği olası motosiklet kazalarında yakınlarına ulaşabilmeyi hedefleyen buluşun büyük ilgi gördüğünü ifade eden Karakaş, projenin 14 takım arasından il ikincisi olduğunu aktardı.

SMS ile “Beni bir kontrol eder misin?” diyecek
Zonguldak Teknopark ile imzaladıkları sözleşme doğrultusunda patent çalışmalarının sürdüğünü bu sebeple de buluşun sağlıklı ilerleyebilmesi adına sunum yapamadıklarını anlatan Hasan Baş Karakaş, prototipin yapılmasıyla ürünün üretime geçileceğini belirtti.
Projeyi duyurdukları süreçte motosiklet kullanıcılarından olumlu dönüşler aldıklarını ve projenin bir an önce hayata geçirilmesi talebinin olduğunu belirten Hasan Baş Karakaş, projenin maliyetinin ise 150 ila 170 TL arasında olduğuna vurgu yaptı.
Motosiklet üzerine kurulacak olan darbe ve açı sensörleri yardımıyla sistemin çalıştığını belirten Karakaş, şöyle dedi:
“Eylül ayında bir kazayla birlikte başladı. Dağlarda motor kullanıyorsunuz diyelim tek başınıza kaza yaptınız. Uzuvlarınızı kaybettiniz veya bilinciniz kapalı. Kimseyi arayamıyorsunuz. Size yardımcı olacak bir kişi olmadığı durumlarda siz orada kendi kaderinizle baş başa kalıyorsunuz. Bu durumun önüne geçebilmek için motorun şasesine monte ettiğimiz açı ve darbe sensörleri sayesinde ikisi de kalibre edilebiliyor. Motor belli bir darbe aldığı zaman ve aynı zamanda açı sensörü belli bir açıda yatma yaşandığı zaman sensör alarm gönderiliyor. Kaza oldu, sistemler bir kaza algıladı. GSM üzerinden bir kişiye haritalardan konumunuzu ve 80 karaktere kadar bir SMS bilgilendirmesi gönderiyor. Annenize bir mesaj gittiği zaman ‘Beni bir kontrol eder misin?’ diyerek uyarıyor. Sizin bu süreçte herhangi yapmanız gereken bir şey yok. Ayrıca bilincinizi topladınız ve kendinize geldiğiniz süreç olursa 10 saniye içerisinde butona basarak iptal edebiliyorsunuz. Bu proje ile 14 takım arasından il ikincisi olduk. Zonguldak Teknopark ile bir sözleşme imzaladık. Üç ay boyunca çalışma hakkımız var. Patent aşamasıyla ilgili çalışma aşamaları var. Bu süreçte sistemi prototip aşamasına getirip satışa hazır ürün çıkartacağız. Yaklaşık maliyeti şu an için ortalama 150-170 lira arasındadır. Daha önce 2018 başlarında Hindistan’da benzer bir proje olarak yapılmış. Ama hayata geçirilmemiş, kağıt üzerinde kalmış. Devamı gelmemiş. Biz inşallah satışa hazır olan ilk proje olmayı hedefliyoruz. Proje patent aşamasında olduğu için sağlıklı ilerlemesi için gösterim yapamıyoruz. Sensör değişimleri falan yapıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor.”

Dünyada bir ilk, geçirdiği motosiklet kazası hayatını değiştirdi

Dünyada bir ilk, geçirdiği motosiklet kazası hayatını değiştirdi

Dünyada bir ilk, geçirdiği motosiklet kazası hayatını değiştirdi

Dünyada bir ilk, geçirdiği motosiklet kazası hayatını değiştirdi

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