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Dünyada bir ilk! Hititçe tabletler üzerinde gerçekleştirilecek proje Ankara'da imzalandı

28.12.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi, dünyada Hititçe tabletler üzerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'de Eski Çağ Dilleri alanında uygulanacak proje Ankara'da imzalandı. Projenin dünyada Hititçe tabletler üzerinde yapılacak ilk proje olduğu da belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek olan, dünyada Hititçe tabletler üzerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'de Eski Çağ Dilleri alanında uygulanacak ilk proje olma özelliğini taşıyan projenin tanıtımı Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlenen imza töreniyle yapıldı. Törende video gösterimiyle proje anlatıldı. Sonrasındaysa proje hakkında bilgi verildi.

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"120 BİNE YAKINI ÜLKEMİZDE BULUNUYOR"

İmza törenine katılım sağlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, bakandan en alttaki çalışana kadar büyük bir sorumluluk duygusuyla gece gündüz çalıştıklarını, varlıkların ülkenin ve milletin kazancı, dünyaya sunulması ve korunması için çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayarak, “Bu çalışmaları bakanlık olarak kültür ve turizmin sanat alanında sorumluluk alanımızda ne kadar faydalanabiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. Çivi yazıları dünyada çok önemli bir kültürel değer olarak bulunuyor. Yarım milyonu aşkın bu alanda eser bulunmakta. Bunun önemli bir kısmı 120 bine yakını ülkemizde bulunmakta. Dünyada bu çapta, bu ölçekte yapılan ilk çalışma. Bu açıdan son derece önemli, değerli ve dünyaya örnek olabilecek bir çalışma” dedi.

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Bakan Yardımcısı Alparslan, şöyle devam etti:
“Bu çalışmadan elde ettiğimiz bu güçlü sonuçları diğer alanlara da teşvik ederek bu çalışmalarımızı devam ettirerek bu elde ettiğimiz bilgileri hem kültür varlığımız açısından hem de gelecek nesillere daha doğru ulaştırma açısından son derece önemli bir çalışma. Bakanlık olarak bu büyük çalışmayla kültür ve tarihle teknoloji bilimini içe içe geçirmiş, buluşturmuş ve insanlığımızın, milletimizin hizmetine sunmuş olacağız.”

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Proje ile bilim insanlarının tablet okumalarının hızlanması, tabletlerdeki kırıkların birleştirilmesi, tamamlanamayan parçaların tespiti ve birleştirme noktalarının belirlenmesi sağlanacak. Ayrıca Hitit Çivi Yazısı için bir dijital arşiv oluşturulmasıyla bilim dünyasına önemli katkılar sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara
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