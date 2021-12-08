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Dünyada bir ilk! Kanada'da bitki bazlı koronavirüs aşısı üretildi

08.12.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın ilk bitki bazlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Kanada'da üretildi. Aşının çalışılan tüm virüs varyantlarına karşı genel etkinlik oranının yüzde 71 olduğu belirtildi.

Dünyada bir ilk! Kanada'da bitki bazlı koronavirüs aşısı üretildi

Merkezi Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Quebec City kentinde bulunan Medicago ve İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ortaklığında üretilen aşının, Faz 3 klinik denemeleri sırasında enfeksiyona karşı yüksek etkinlik gösterdiği bildirildi.

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"ETKİNLİK ORANI YÜZDE 71"

Şirketten yapılan açıklamada, aşının çalışılan tüm virüs varyantlarına karşı genel etkinlik oranının yüzde 71 olduğu ifade edildi.

Kanada Sağlık Bakanlığına gerekli başvuruların yapılacağı belirtilen açıklamada, aşının bitki içeriğine dair detaylara yer verilmedi.

"İLK BİTKİ BAZLI AŞI"

CBC'ye konuşan Medicago Sözcüsü Brian Ward, bakanlığın ruhsat vermesi halinde aşının, virüs benzeri parçacık teknolojisini kullanan ilk Kovid-19 aşısı ve insan kullanımı için onaylanmış ilk bitki bazlı aşı olacağını söyledi.

Ward, "Bu, sadece Quebec ve Kanada için değil, dünya için bir ilk olacak. Henüz aşı yaptırmamış olanlar ve iki doza ilaveten bir takviye dozuna ihtiyaç duyanlar için de aşımıza önemli bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum." dedi.

Bitki bazlı aşıda, koronavirüse benzeyen ancak genetik materyalini içermeyen, bitki kaynaklı, virüs benzeri parçacıklar kullanıldı.

Açıklamaya göre aşı, bağışıklık tepkisini artırmaya yardımcı olmak için de güçlendirici bir adjuvanla desteklendi.

Medicago'nun açıklamasında, Faz 3 çalışmasının tam sonuçlarının yakında hakemli bir bilimsel yayında yayımlanacağı kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kanada koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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