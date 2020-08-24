Dünyada bir ilk! Koronavirüsle mücadelede 'güvenli araç' dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 52 yeni otobüsü geçen hafta filosuna dahil etmişti. Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) 49 milyon TL’ye alınan; 10’u körüklü ve 17’si solo olmak üzere toplam 27 otobüs ve 25 midibüs, kentin çeşitli noktalarında hizmet vermeye başladı. O araçlardan biri 302 numaralı Konak-Otogar hattında çalışan bir körüklü otobüs. Halk sağlığını koruma amaçlı özel donanımıyla dikkat çeken otobüs, virüslere ve bakterilere karşı dört önemli güvenlik sistemine sahip. Ön kapıdan binişte yolcunun ateşini ölçen güvenlik sistemi, maskesiz biniş yapmak isteyenleri de uyarıyor. Otobüste yolcu ve sürücü temasını engellemek için cam bölmeli özel sürücü kabini de bulunuyor. Araç hareket halindeyken, fotokataliz havalandırma sistemi; havadaki virüs, bakteri ve mantar gibi zararlı organizmaları öldürüyor. Son olarak otobüsün her seferinin ardından devreye giren otomatik dezenfektan püskürtme sistemi; koltukları, tutamakları ve iç yüzeyleri temizliyor.

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi dönemiyle birlikte toplu ulaşımda hijyen ve sağlık güvenliğinin çok daha önem kazandığını belirterek, “Bu hassasiyet ışığında tüm toplu ulaşım araçlarımızı düzenli olarak ve titizlikle temizliyoruz. Dezenfeksiyon ürünleriyle sterilize ediyoruz” dedi.