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Dünyada bir ilk! Marija'nın büyüleyici özellikleriyle tanışın

15.03.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanal dünyada yeni bir çağ açan metaverse teknolojisi dünyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her geçen gün kullanıcı sayısını artıran metaverse aleminde yaşanan bir gelişme dünyada ilk olma niteliği taşıyor. Dünyanın ilk sanal vatandaşı Marija oldukça dikkat çekici özelliklere sahip.

Dünyada bir ilk! Marija'nın büyüleyici özellikleriyle tanışın

Metaverse teknolojisi fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getirmesiyle ilgi topluyor. Statista’nın konuya dair yayımladığı verilere göre, dünya genelindeki yetişkinlerin yüzde 74’ü gelecek dönemde metaverse’e katılmayı düşünüyor. Toplantılar, randevular, hatta düğünler gibi her türlü sosyal etkinliğin gerçekleştirildiği metaverse aleminde ilk kez bir sanal vatandaş da yaratıldı. Malta, ilk sanal vatandaş Marija'yı dünyaya tanıttı. Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı’nın “Dijital Turizm Yol Haritası: 2030” konferansında katılımcılarla buluşan Marija, ilk sanal vatandaşlık uygulamasıyla duyuruldu.

"MUAZZAM UYUM"

Marija, Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından 11 Mart 2022 tarihinde düzenlenen “Dijital Turizm Yol Haritası: 2030” isimli konferansta ilk sanal vatandaşlık uygulamasının başlatılmasıyla duyuruldu. Sanal gerçekliğin, yapay zekanın ve metaverse’ün tüm olanaklarını bir araya getiren sanal vatandaşlık programı, turizm sektöründe bir ilk olması bakımından da dikkatleri toplamayı başardı. VisitMalta ve Reimagine AI iş birliğiyle titiz bir yaratım sürecinin sonunda geliştirilen sanal vatandaş Marija için “sanat, bilim ve teknolojinin muazzam uyumu” yorumları yapıldı.

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TURİSTLER MARİJA'NIN ESPRİLERİYLE EĞLENECEK

Marija’nın tipik bir Malta kadını gibi görünebilmesi için, 2 boyutlu görüntüler 3 boyutluya çevrildi. Dünyanın en küçük ülkelerinden Malta’nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan Marija’nın tüm turistlere sanal olarak rehberlik etmeye hazır olduğuna dikkat çekildi. Yalnızca 1 aylık olan Marija’nın öğrenme sürecinin devam edeceği ve kendini sürekli olarak geliştireceği açıklandı. Maltacayı kusursuz bir telaffuzla ve zengin bir kelime dağarcığıyla konuşabilmesi için kendisine özel bir sözlük sistemi oluşturulan Marija’nın, birden fazla dilde konuşabildiği açıklandı. “Dijital Turizm Yol Haritası: 2030” konferansında katılımcılarla tanıştırılan Malta’nın sanal rehberi Marija’nın, uygulamalar üzerinden kişilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebildiği, soruları cevaplayabildiği, hatta espri yapabildiği belirtildi.

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"HEYECAN VERİCİ BİR DENEYİM"

Turizm ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Clayton Bartolo tarafından “Hızlanma çağında ileriye doğru atılan önemli bir adım” olarak yorumlanan bu uygulama, aynı zamanda Malta’nın güçlü ulusal dijital strateji vizyonunun göstergesi olarak kabul ediliyor. VisitMalta CEO’su Johann Buttigieg ise Marija’nın “Heyecan verici bir deneyim” olduğunu söylerken, Malta’nın turistik geleceği için çok önemli fırsatları barındırdığını dile getirdi. (DHA)

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Malta
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