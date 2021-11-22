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Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

22.11.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın ilk tamamen elektrikli, otonom kargo gemisi olarak tasarlanan Yara Birkeland, suya indi. Gelecek odaklı olan gemi, Norveç'te kısa bir tura da çıktı.

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünya artık elektriğin gücüne inanıyor. Otomobil üreticileri artık elektriklendirmeye ağırlık veriyor. Üstelik sadece otomobil devleri değil, çok daha büyük araçların üreticileri de bu dönüşüme ayak uyduruyor. Dünyanın ilk tamamen elektrikli, otonom kargo gemisi olarak tasarlanan Yara Birkeland da bu dönüşümün bir parçası.

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DÜNYANIN İLK TAMAMEN ELEKTRİKLİ OTONOM KARGO GEMİSİ: YARA BIRKELAND

Norvet merkezli kimya şirketi Yara ile denizcilik teknolojisi şirketi Kongsberg arasındaki ortak girişim olan Yara Birkeland gemisi Norveç'te suya indi. Yara Birkeland, açılışının bir parçası olarak 18 Kasım'da Horten kasabasından yaklaşık 70 km uzaktaki başkent Oslo'ya kısa bir yolculuk yaptı.

Yara Birkeland-2

ATMOSFERE KARIŞMASINI ENGELLEYECEK

80 metre uzunluğundaki gemi, 6,8 mWh'lik bir pil takımıyla çalışıyor ve maksimum 15 knot (28 km/sa) hızda 3.200 tona kadar yük taşıyabiliyor. Geminin yılda 1.000 ton karbondioksidin atmosfere karışmasını engellemesi bekleniyor.

Yara Birkeland, 2017 yılında dünyanın ilk tamamen elektrikli ve otonom konteyner gemisi olarak duyurulmuştu.

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Amaç, gemiyi Yara'nın Prosgrunn'daki üretim tesisinden yakındaki kasabalara taşımacılık için kullanmak ve dizel motorlu taşımacılık ihtiyacını ortadan kaldırarak Azot Oksit (NOx) ve Karbondioksit (CO2) emisyonlarında önemli azalmalar sağlamaktı.

RAKİPLERİ GELEBİLİR

Gelecekte tamamen elektrikli otonom kargo gemilerinin sayısının artması ve böylece Yara Birkeland'ın rakiplerinin çoğalması muhtemel görünüyor.

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Norveç
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