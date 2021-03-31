Dünyada bir ilk! Rusya'dan hayvanlar için Kovid-19 aşısı

Dünyanın ilk koronavirüs aşısını geliştiren Rusya'dan bu sabah flaş bir aşı haberi daha geldi. Ülkenin Veterinerlik ve Bitki Sağlığı İzleme Federal Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından hayvanlar için Kovid-19 aşısı geliştirildi. Açıklamayı kurum başkanı Konstantin Savenkov yaptı.

Savenkov açıklamasında Carnivak-Cov adı verilen ve Potasyum Sorbat içeren inaktif aşının etçil hayvanlar için Rusya'da tescil alan ve hayvanlarda Kovid-19'u engelleyecek ilk aşı olduğunu ifade etti.

Dünyanın hayvanlar için ilk Kovid-19 aşısı olan bu aşının toplu üretimine ülkenin en büyük veteriner ürünleri üreticisi Federal Hayvan Sağlığı Merkezi tarafından nisan ayında bildirildi.

Savenkov, aşının klinik denemelerini geçtiğimiz ekim ayında köpekler, kediler tilkiler ve kutup tilkeleri üzerinde başlatıldığını açıkladı.

Konstantin Savenkov "Araştırmalarımızın sonucunda aşının güvenli ve güçlü bağışıklık tepkisi yarattığı ortaya çıktı. zira aşıladığımız tüm hayvanlar yeni tip koronavirüse karşı %100 oranında antikor geliştirdi." ifadesini kullandı.