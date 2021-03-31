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Dünyada bir ilk! Rusya'dan hayvanlar için Kovid-19 aşısı

31.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada tescillenen ilk kovid-19 aşısı olan Sputnik V'i geliştiren Rusya'dan aşı atakları gelmeye devam ediyor. Ülkede bu kez de hayvanlar için Kovid-19 aşısı geliştirildi. Rusya'nın bildirdiğine göre bu gelişme dünyada bir ilk.

Dünyada bir ilk! Rusya'dan hayvanlar için Kovid-19 aşısı

Dünyanın ilk koronavirüs aşısını geliştiren Rusya'dan bu sabah flaş bir aşı haberi daha geldi. Ülkenin Veterinerlik ve Bitki Sağlığı İzleme Federal Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından hayvanlar için Kovid-19 aşısı geliştirildi. Açıklamayı kurum başkanı Konstantin Savenkov yaptı.

Savenkov açıklamasında Carnivak-Cov adı verilen ve Potasyum Sorbat içeren inaktif aşının etçil hayvanlar için Rusya'da tescil alan ve hayvanlarda Kovid-19'u engelleyecek ilk aşı olduğunu ifade etti.

Dünyanın hayvanlar için ilk Kovid-19 aşısı olan bu aşının toplu üretimine ülkenin en büyük veteriner ürünleri üreticisi Federal Hayvan Sağlığı Merkezi tarafından nisan ayında bildirildi.

Savenkov, aşının klinik denemelerini geçtiğimiz ekim ayında köpekler, kediler tilkiler ve kutup tilkeleri üzerinde başlatıldığını açıkladı.

Konstantin Savenkov "Araştırmalarımızın sonucunda aşının güvenli ve güçlü bağışıklık tepkisi yarattığı ortaya çıktı. zira aşıladığımız tüm hayvanlar yeni tip koronavirüse karşı %100 oranında antikor geliştirdi." ifadesini kullandı.

Rus bilim insanları halihazırda aşının etkisinin ne kadar süreyle devam ettiği üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şu an için öngörülen aşının en az 6 ay süreyle etkisinin devam ettiği.

BİRÇOK ÜLKE AŞIYLA İLGİLENİYOR

Konstantin Savenkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yunanistan, Polonya, Avusturya gibi ülkelerin ve ABD'li, Kanadalı ve Singapurlu şirketlerin de aşıyla ilgilendiğini aktardı.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne göre belli başlı hayvan türleri de Kovid-19'a yakalanabiliyor. Farklı türdeki hayvanlarla ilgili vaka bildirimi yapan birçok ülke var. Her hafta Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne düzenli olarak vaka bildirimi yapılıyor. Örneğin geçen hafta örgüte Meksika ve Brezilya'dan hayvanlarla ilgili koronavirüs vakaları bildirilmiş durumda.

Öte yandan başta Danimarka olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kasım ayında kürk çiftliklerinden toplu koronavirüs vakaları bildirilmiş, hayvanlar Kovid-19'un bu çiftliklerden yayılma ihtimaline karşı itlaf edilmişti. Savenkov'un bildirdiğine göre Rusya'da da kedilerde görülmüş Kovid 19 vakaları mevcut.

Rus bilim insanlarına göre hayvanların aşılanması virüsün mutasyona uğramasını da engelleyebilecek bir durum. Mutasyon virüsün türler arasında geçişi yüzünden hızlanıyor. Hayvanlardan insanlara kovid-19 bulaştığına dair resmi veri olmasa da aşılama hayvanlarda bulunan virüsün mutasyon geçirerek yayılmasını engellemek için gerekli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya

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