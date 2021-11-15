Dünyada bir ilk! 'Tren-büs' Japonya'da hizmete giriyor

Dünyanın ilk operasyonel çift kullanım amaçlı aracı DMV (Dual-Mode Vehicle) önümüzdeki ay Japonya’da kullanıma girecek. Tokushima eyaletindeki Asa Sahil Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada, hem yolda hem de tren raylarında hareket edebilen aracın Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'nın güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından 25 Aralık'ta yolcu taşımaya başlayacağı belirtildi.

Tokushima'daki Kaiyo kasabası ile Kochi eyaletindeki Muroto şehrini birbirine bağlayacak 50 kilometrelik bir parkurda çalışacak araçlar, hattın 10 kilometrelik kısmını tren raylarının üzerinde kat edecek. İlk etapta 23 yolcu kapasiteli araçların 3'ü hizmete girerken, araçların doğal afetlerde demiryolu hatlarının kullanılmaz hale gelmesi durumunda da fayda sağlaması bekleniyor.

15 SANİYEDE TRENE DÖNÜŞÜYOR

Dizel motorlu bir otobüs olarak üretilen DMV'de, 15 saniyede açılıp tren raylarına entegre olabilen özel bir tekerlek sistemi bulunuyor. Geleneksel trenlere göre bakımı daha kolay olan DMV'nin ayrıca daha hafif olması nedeniyle yakıt tasarrufu da sağlıyor. İşletmeci şirket, DMV'nin aynı zamanda turistik bir atraksiyon haline döneceğini umuyor.

İHA

