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Dünyada bir ilke imza atan Nurgül Yeşilçay’dan Anthony Hopkins’e: Baba ben de oralardayım

15.10.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay dünyada bir ilke imza atarak 50 kişinin sahip olacağı NFT olarak satılacak Poz adlı mini dizide boy gösterecek.

Dünyada bir ilke imza atan Nurgül Yeşilçay’dan Anthony Hopkins’e: Baba ben de oralardayım

Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. 7 bölümlük mini dizi 'Poz', NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıkacak. 8,600 dolara satışa çıkacak olan Poz dizisi dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Nurgül Yeşilçay 50 kişinin sahip olacağı mini dizi yaptı! NFT olarak satacakNurgül Yeşilçay 50 kişinin sahip olacağı mini dizi yaptı! NFT olarak satacak

Son olarak final yapan 'Kefaret' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, yapımcılığını sevgilisi Necati Kocabay'ın yaptığı, altı aydır üzerinde çalıştığı sürpriz proje için çok heyecanlı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'DAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü usta aktör Anthony Hopkins’te son ayların popüler olayı NFT’de satışa çıkacak olan Zero Contact filminde başrol üstleniyor. Nurgül Yeşilçay, Anthony Hopkins’in filminin posterini kendi Instagram hesabından güldüren bir notla paylaştı. Nurgül Yeşilçay paylaşımına, “Anthony Hopkins son filmi nft olarak çıkıyormuş! Baba bende oralardayım görüşürüz” notunu ekledi.

Nurgül

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Nurgül Yeşilçay
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